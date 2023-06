Raised By Wolves: i fan chiedono la Stagione 3 con un cartellone pubblicitario a Times Square

I fan della serie di Ridley Scott non ci stanno e chiedono che lo show cancellato da HBO sia rinnovato altrove per poter continuare.

I fan più accaniti di Raised by Wolves, serie di Ridley Scott diffusa in streaming per due stagioni su HBO Max, hanno affittato uno spazio pubblicitario a Times Square a New York per chiedere una Stagione 3.

Il cartellone pubblicitario digitale apparso a Times Square recita: "Rinnovate Raised by Wolves. Abbiamo bisogno della terza stagione". L'iniziativa è finanziata tramite una campagna GoFundMe.

Raised by Wolves è stata cancellata da HBO al termine della seconda stagione, principalmente a causa delle conseguenze della fusione tra Warner e Discovery avvenuta l'estate scorsa. La fusione ha causato un riassetto generale delle produzioni che ha portato alla cancellazione di molti film e serie (ricorderete anche la controversa cancellazione di Batgirl a riprese già concluse).

Tuttavia, Abubakar Salim, che nella serie interpretava il padre, aveva chiesto ai fan di insistere e di far sentire la propria voce, perché c'erano delle speranze che lo show potesse emigrare altrove e continuare la sua programmazione; l'attore aveva aggiunto anche che la terza stagione era già stata pianificata prima della cancellazione.