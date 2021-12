Raised by Wolves - Una nuova umanità: il trailer della stagione 2 della serie sci-fi di Ridley Scott

Debutta il trailer della seconda stagione di Raised by Wolves - Una nuova umanità,serie sci-fi scritta da Aaron Guzikowski r prodotta da Ridley Scott. I nuovi episodi della serie, disponibile in Italia sy Sky e Now, approderanno su HBO Max il 3 febbraio.

Nella seconda stagione di Raised by Wolves - Una nuova umanità, i partner Android Mother (Amanda Collin) e Father (Abubakar Salim), insieme alla loro nidiata di sei bambini umani, si uniscono a una colonia atea di recente formazione nella misteriosa zona tropicale di Kepler 22 b. Ma sopravvivere in questa strana nuova società sarà solo l'inizio dei loro problemi poiché il figlio naturale della madre minaccia di portare all'estinzione quel poco che rimane della razza umana.

Raised by Wolves: il dietro le quinte è horror, tra crani perforati e androidi squarciati

Come si legge nella nostra recensione della prima stagione di Raised by Wolves - Una nuova umanità, nel cast dello show troviamo Amanda Collin, Abubakar Salim, Winta McGrath, Niamh Algar, Travis Fimmel, Jordan Loughran, Felix Jamieson ed Ethan Hazzard. Ridley Scott ha diretto i primi due episodi della prima stagione e torna in questa nuova stagione come produttore esecutivo.