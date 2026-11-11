La Rai indaga su BellaMà dopo gli audio di Pierluigi Diaco

Dopo la pubblicazione delle testimonianze e dei fuorionda raccolti da Selvaggia Lucarelli, la Rai ha annunciato verifiche interne per fare chiarezza sul clima vissuto nella trasmissione di Rai 2.

La Rai passa dalle polemiche alle verifiche ufficiali dopo il caso Pierluigi Diaco. In seguito alla diffusione delle testimonianze e delle registrazioni audio fuorionda raccolte da Selvaggia Lucarelli sul clima vissuto dietro le quinte di Bella Ma', l'azienda ha annunciato l'apertura di un'indagine interna. L'obiettivo è verificare la veridicità e la fondatezza degli elementi emersi e accertare quanto accaduto all'interno del programma di Rai 2.

Una presa di posizione che arriva dopo le polemiche delle ultime settimane e che segna un passaggio importante nella vicenda. Fino a questo momento, infatti, l'attenzione si era concentrata soprattutto sulle testimonianze di ex partecipanti e collaboratori e sulle possibili conseguenze per il conduttore e per il programma. Adesso è la stessa azienda a comunicare l'intenzione di fare chiarezza attraverso verifiche interne.

La nota della Rai: "Avviata un'indagine interna su Bella Ma'"

"In relazione alle testimonianze e alle registrazioni audio fuorionda diffuse nelle ultime ore, relative al clima vissuto all'interno del programma Bella Ma', la Rai ha deciso di avviare un'indagine interna, volta a verificare la veridicità e la fondatezza degli elementi emersi.

Milly Carlucci

È quanto si legge nella comunicazione diffusa dalla Rai dopo la pubblicazione degli audio legati all'inchiesta di Selvaggia Lucarelli. La Rai precisa che l'iniziativa servirà ad accertare quanto accaduto e a ricostruire le circostanze segnalate nelle testimonianze.

Nella stessa nota, l'azienda sottolinea la finalità delle verifiche: "L'iniziativa è finalizzata ad accertare quanto accaduto, garantendo la massima trasparenza e tutelando la dignità e la sicurezza di tutti i lavoratori, i collaboratori e gli ospiti che operano nelle produzioni del servizio pubblico".

Una dichiarazione che mette al centro non soltanto la ricostruzione dei fatti, ma anche la tutela delle persone coinvolte nelle produzioni Rai. L'indagine dovrà quindi fare luce sugli episodi raccontati e sugli elementi contenuti nelle registrazioni diffuse.

Le testimonianze e gli audio fuorionda nell'inchiesta di Selvaggia Lucarelli

L'intervento della Rai arriva dopo la pubblicazione delle testimonianze e dei fuorionda raccolti da Selvaggia Lucarelli, che hanno riportato l'attenzione sul clima che si sarebbe respirato dietro le quinte di Bella Ma'.

Nelle ricostruzioni emerse sono stati riportati racconti di ex partecipanti e persone legate alla produzione, con riferimenti a comportamenti e situazioni che avrebbero caratterizzato il lavoro all'interno del programma. Le registrazioni diffuse nelle ultime ore hanno aggiunto nuovi elementi alla vicenda, contribuendo ad alimentare il dibattito sulla gestione della trasmissione.

Si tratta di testimonianze e contenuti che dovranno ora essere verificati. Proprio per questo la Rai ha annunciato l'apertura di un'indagine interna, con l'obiettivo dichiarato di accertare la fondatezza delle circostanze emerse e ricostruire quanto sarebbe accaduto.

Le polemiche delle ultime settimane

La nuova presa di posizione dell'azienda si inserisce in una vicenda già segnata da altre polemiche. Nelle scorse settimane, infatti, Pierluigi Diaco, secondo le indiscrezioni di Fanpage avrebbe ricevuto un richiamo formale dalla Rai in relazione al rispetto del Codice etico aziendale.

Tra gli episodi finiti al centro delle contestazioni c'è l'intervista ad Alberto Ravagnani, andata in onda a Bella Ma' martedì 3 novembre e dedicata anche ad aspetti della sfera privata e dell'orientamento sessuale dell'ospite. In seguito alle polemiche, venerdì 6 novembre la Rai aveva diffuso le proprie scuse attraverso il direttore dell'Intrattenimento Daytime, Angelo Mellone, definendo i toni utilizzati "non adeguati ed eccessivi".

Un altro episodio riguarda l'intervista telefonica di circa dodici minuti rilasciata da Diaco a Le Iene. Secondo le ricostruzioni circolate, il confronto non sarebbe stato preventivamente autorizzato dall'azienda, come previsto dalle regole Rai per le partecipazioni e le interviste ad altre trasmissioni.

L'apertura dell'indagine interna riporta inevitabilmente l'attenzione anche sul futuro di Bella Ma' e del suo conduttore. Tra gli scenari citati da Fanpage figuravano un eventuale cambio alla conduzione, la sospensione della trasmissione o una modifica dei palinsesti, con l'ipotesi di anticipare il ritorno de La Porta Magica. Al momento, tuttavia, non risulta una decisione ufficiale della Rai in merito alla sostituzione del conduttore o allo stop del programma.

La comunicazione della Rai riguarda infatti l'avvio di verifiche interne, non l'annuncio di provvedimenti nei confronti di Diaco o della trasmissione. Sarà quindi necessario attendere gli esiti dell'indagine per capire quali conseguenze potranno esserci e se la vicenda avrà ripercussioni sulla programmazione di Rai 2.