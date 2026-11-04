"Inaccettabile": Milly Carlucci prende pubblicamente posizione sull'intervista di Alberto Ravagnani con Diaco

Dopo le polemiche scoppiate per l'intervista di Pierluigi Diaco ad Alberto Ravagnani durante BellaMa', arriva una presa di posizione pubblica da parte di Milly Carlucci e degli autori di Ballando con le Stelle. La conduttrice ha infatti condiviso su Instagram un comunicato firmato insieme al gruppo di lavoro del programma di Rai 1, nel quale viene ribadita la vicinanza all'ex sacerdote, attualmente protagonista del talent show.

Milly Carlucci si schiera con Alberto Ravagnani dopo il caso Diaco: il comunicato

Un messaggio che arriva in un momento particolarmente delicato e che sembra voler mettere al centro soprattutto il rispetto per la persona e il percorso umano di Ravagnani. Nel testo, Milly e gli autori ricordano innanzitutto la filosofia che da sempre caratterizza il programma: "Ballando Con Le Stelle da sempre ha proposto al suo pubblico temi su cui riflettere, con l'intento di capire e includere aspetti di una società complessa e in continuo divenire".

Parole che sottolineano la volontà della trasmissione di affrontare anche argomenti delicati, dando spazio a storie personali ed esperienze differenti. Nel comunicato viene poi rivolto un ringraziamento diretto ad Alberto Ravagnani per aver accettato di partecipare alla trasmissione: "Ringraziamo Alberto Ravagnani per aver accettato l'invito a Ballando Con Le Stelle e per condividere con noi la sua esperienza di vita".

Alberto Ravagnani ed Erika Martinelli

Ma è soprattutto nella parte successiva che arriva il passaggio più significativo. Milly Carlucci e gli autori scrivono: "Siamo felici di continuare insieme un percorso umano e artistico nel profondo rispetto della persona".

Il riferimento più diretto a quanto accaduto nel programma di Pierluigi Diaco arriva però nel finale del messaggio, dove si legge: "In merito ai noti fatti riteniamo inaccettabile quanto accaduto e rinnoviamo pubblicamente ad Alberto tutto il nostro affetto e la solidarietà, già ripetutamente espressa, da tutto il nostro gruppo di lavoro, in privato".

Una presa di posizione piuttosto chiara anche se nel comunicato non viene mai nominato direttamente Pierluigi Diaco né viene citata esplicitamente l'intervista di BellaMa'. Il riferimento si inserisce nel clima di polemiche seguito al confronto televisivo tra il conduttore e Ravagnani, durante il quale alcune domande sulla sfera privata dell'ex sacerdote avevano suscitato forti reazioni.

Tra queste anche quella di Selvaggia Lucarelli, che sui social aveva criticato duramente il modo in cui Diaco aveva condotto l'intervista, parlando di "violenza" e di domande poste con un atteggiamento che, a suo giudizio, avrebbe oltrepassato i limiti del rispetto nei confronti dell'ospite.

Con questo comunicato, dunque, Milly Carlucci sceglie di esporsi pubblicamente al fianco di Alberto Ravagnani, insieme a tutta la squadra di Ballando con le Stelle. Non una semplice manifestazione di affetto, ma un messaggio che sottolinea quanto il rispetto della persona sia centrale nel percorso del concorrente all'interno del programma. E quel passaggio finale, con la definizione di "inaccettabile" riferita a quanto accaduto, non è certo passato inosservato.