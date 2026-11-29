La squadra di Filippo Volandri si gioca il titolo contro la formazione di David Ferrer. In programma due singolari e l'eventuale doppio decisivo: ecco gli orari, i protagonisti e tutti i canali per seguire la finale.

La Coppa Davis 2026 arriva all'ultimo atto: oggi a Bologna l'Italia affronta la Spagna nella finale che assegna l'Insalatiera. Gli Azzurri puntano al quarto trionfo consecutivo, ma dovranno superare una nazionale competitiva guidata da Carlos Alcaraz e Rafael Jodar. Si comincia alle ore 15:00, ecco il programma, gli orari e tutte le informazioni per seguire la partita in diretta.

Italia-Spagna: il programma completo della finale

Domenica 29 novembre 2026 - Ore 15:00

Italia vs Spagna - Finale Coppa Davis

La finale si disputerà al meglio delle tre partite: due singolari e, in caso di parità sull'1-1, un doppio decisivo. I protagonisti della sfida.

Italia:

Flavio Cobolli

Lorenzo Musetti

Luciano Darderi

Matteo Berrettini

Andrea Vavassori

Capitano: Filippo Volandri.

Spagna

Carlos Alcaraz

Rafael Jodar

Daniel Merida

Pedro Martinez

Marcel Granollers

Capitano: David Ferrer.

L'ordine degli incontri

Primo singolare - I numeri 2: in campo i secondi giocatori delle rispettive nazionali. Tra gli accoppiamenti possibili Lorenzo Musetti contro Rafael Jodar.

in campo i secondi giocatori delle rispettive nazionali. Tra gli accoppiamenti possibili Lorenzo Musetti contro Rafael Jodar. Secondo singolare - I numeri 1: spazio ai migliori giocatori delle due squadre. Grande attesa per il confronto tra Flavio Cobolli e Carlos Alcaraz.

spazio ai migliori giocatori delle due squadre. Grande attesa per il confronto tra Flavio Cobolli e Carlos Alcaraz. Eventuale doppio: se le due nazionali saranno sull'1-1, si giocherà il doppio decisivo. Per l'Italia, come nei precedenti incontri lo specialista Andrea Vavassori, al suo fianco Berrettini o Musetti.

Gli accoppiamenti sono indicativi e le formazioni ufficiali saranno comunicate dai capitani prima degli incontri.

Dove vedere Italia-Spagna in tv e streaming

Gli appassionati potranno seguire la finale della Coppa Davis 2026 in diretta televisiva e sulle piattaforme streaming. Il collegamento è previsto per domenica 29 novembre alle ore 15:00.

Diretta tv:

Rai 1

SuperTennis (Canale 64 digitale terrestre)

Diretta streaming:

RaiPlay

supertennis.tv

SuperTennis+

Dopo i successi del 2023, 2024 e 2025, la nazionale italiana sogna di completare uno storico poker consecutivo. Ma dall'altra parte della rete ci sarà una Spagna particolarmente competitiva, trascinata dal talento di Carlos Alcaraz e dalla freschezza dell'astro nascente Rafael Jodar. Per gli Azzurri serviranno carattere, concentrazione e spirito di squadra. L'appuntamento è fissato: oggi alle 15:00, sul campo centrale in cemento indoor della BolognaFiere Arena.