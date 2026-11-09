Ballando con le Stelle, Diaco voleva partecipare come ballerino per una notte con Ravagnani

Prima delle scuse e del botta e risposta a distanza con Milly Carlucci, il conduttore avrebbe tentato una mossa a sorpresa per ricucire lo strappo. Respinta anche la richiesta di intervenire telefonicamente in diretta.

La guerra fredda tra Pierluigi Diaco e Milly Carlucci non sembra destinata a chiudersi tanto facilmente. Dopo il caso dell'intervista ad Alberto Ravagnani a BellaMa', finita al centro delle polemiche per le insistenti domande del conduttore sulla sfera privata e sulla sessualità dell'ex sacerdote, i rapporti tra i due programmi Rai si sono ulteriormente complicati.

Tutto è cominciato martedì 3 novembre, quando Ravagnani, ospite su Rai2 insieme alla sua insegnante di ballo Erika Martinelli, si è trovato a rispondere a domande molto dirette: "Sei attratto dagli uomini o dalle donne?" e "Hai sperimentato la sessualità con una persona?". L'ex sacerdote ha manifestato il proprio imbarazzo, contestando l'insistenza del conduttore. Il filmato dell'intervista è diventato virale, scatenando una pioggia di critiche sui social.

Il tentativo di pace, le scuse e il no alla telefonata

Come racconta Giuseppe Candela su Dagospia, prima delle scuse pubbliche di Diaco e della replica in prima serata di Milly Carlucci, Diaco avrebbe tentato una mossa a sorpresa per ricucire lo strappo: partecipare a Ballando con le Stelle come ballerino per una notte, proponendo persino di scendere in pista in coppia con lo stesso Ravagnani. La proposta sarebbe stata però respinta.

Alberto Ravagnani ed Erica Martinelli

In precedenza, Carlucci aveva preso apertamente le difese del concorrente, definendo inaccettabile quanto accaduto e ribadendo la centralità del rispetto della persona. Diaco, dal canto suo, aveva replicato in diretta a BellaMa', giudicando curioso che si utilizzassero i mezzi della stessa azienda per regolare i conti.

Durante la puntata di sabato 7 novembre, Ravagnani, riferendosi all'intervista a Bellama', ha raccontato di essere arrivato in diretta già turbato "per alcune cose successe nel camerino" riferendosi alla visita di Diaco. Il conduttore aveva raccontato a Le Iene di averlo convocato in camerino dove gli aveva detto che tipo di intervista sarebbe stata: "un'intervista tosta, sincera e che mi aspettavo che fosse sincero con me. Lui ha convenuto e siamo andati in onda".

Secondo il racconto di Dagospia, Diaco, dopo le parole di Alberto Ravagnani "aveva chiesto di poter intervenire telefonicamente in diretta ma anche in questo caso ha ricevuto un no"

L'8 novembre il conduttore ha affidato all'ANSA le proprie scuse, ammettendo che avrebbe potuto condurre l'intervista con toni meno incalzanti. Ha inoltre spiegato di aver convocato Ravagnani in camerino per anticipargli i contenuti dell'intervista, scusandosi se qualcosa lo avesse turbato. Ha però respinto ogni insinuazione su presunte avance o approcci, annunciando querele contro chiunque le abbia formulate. La vicenda, insomma, è tutt'altro che archiviata.