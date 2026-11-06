Pierluigi Diaco a Le Iene. "Alberto Ravagnani era stato avvisato"

Dopo le critiche di Milly Carlucci e le reazioni seguite alle domande sulla sessualità di Alberto Ravagnani, il conduttore racconta cosa è successo in camerino prima dell'intervista.

Proseguono le polemiche dopo l'intervista di Pierluigi Diaco ad Alberto Ravagnani a BellaMa', durante la quale il conduttore aveva rivolto all'ex sacerdote alcune domande sulla sua sessualità e sulle sue esperienze sentimentali dopo aver dismesso l'abito talare. Parole che hanno suscitato numerose reazioni, coinvolgendo anche personaggi del mondo dello spettacolo e della cultura. Tra gli interventi più significativi quello di Milly Carlucci, che ha espresso pubblicamente la propria contrarietà alle modalità dell'intervista.

Ieri sera, Pierluigi Diaco ha deciso di raccontare la propria versione dei fatti, attraverso un'intervista a Gaston Zama de Le Iene. Il conduttore ha ripercorso quanto accaduto, spiegando le ragioni delle sue domande e rivelando anche alcuni retroscena del confronto con Ravagnani.

Pierluigi Diaco spiega perché ha fatto quelle domande ad Alberto Ravagnani

Al centro della vicenda ci sono soprattutto le domande rivolte ad Alberto Ravagnani sulla sua sessualità, dopo il suo percorso di allontanamento dal sacerdozio e le dichiarazioni pubbliche sulla scoperta della propria dimensione sentimentale e sessuale.

Alberto Ravagnani a BellaMa’

Diaco ha difeso la scelta di affrontare questi argomenti, sostenendo che fossero pienamente coerenti con il percorso raccontato dallo stesso Ravagnani.

"Alberto Ravagnani è venuto meno, con una scelta immagino molto profonda, alla tonaca e al sacerdozio, ha reso nota questa cosa attraverso un libro e ne ha fatto una narrazione mediatica. Grazie a questo è stato chiamato a Ballando con le Stelle. Penso che sia naturale chiedere a un ex prete perché non è stato casto e se è attratto da un uomo o da una donna", ha spiegato il conduttore.

Diaco ha poi sottolineato di non considerare contraddittorio il proprio orientamento personale rispetto alle domande rivolte all'ospite, ricordando anche la propria situazione sentimentale.

"Sono cattolico, sono un conservatore e sono unito civilmente al mio compagno. Ritengo normale sia amare un uomo che amare una donna. Nel momento in cui mi trovo di fronte a un sacerdote che dichiara di stare sperimentando per la prima volta la sua sessualità, da giornalista faccio una domanda che qualsiasi giornalista avrebbe fatto, se è un giornalista. Li ha toccati lui argomenti come l'eros, la castità e la sessualità".

Il retroscena di Pierluigi Diaco prima dell'intervista ad Alberto Ravagnani

Nel corso dell'intervista a Le Iene, Pierluigi Diaco ha anche raccontato un particolare relativo ai momenti precedenti alla diretta. Il conduttore ha rivelato di aver convocato Alberto Ravagnani in camerino per anticipargli il tono e gli argomenti del confronto televisivo.

"L'ho convocato in camerino, cosa che non faccio mai con gli ospiti, e gli ho detto che tipo di intervista sarebbe stata: un'intervista tosta, sincera e che mi aspettavo che fosse sincero con me. Lui ha convenuto e siamo andati in onda", ha raccontato.

Una precisazione con cui Diaco ha voluto chiarire che, secondo la sua ricostruzione, l'ospite era stato informato in anticipo del tipo di intervista che lo avrebbe atteso. Il conduttore ha inoltre assicurato di non aver ricevuto alcuna comunicazione o richiamo da parte della Rai in seguito alle polemiche.

Alberto Ravagnani ed Erica Martinelli

"Io rispondo alla mia coscienza, al pubblico a cui mi rivolgo e all'azienda per cui lavoro. La Rai non mi ha richiamato, assolutamente. Perché dovrebbe farlo? Non c'è stato alcun casino. I social sono la bolla del niente, di che parliamo?", ha dichiarato.

Milly Carlucci contro l'intervista e la replica del conduttore

A intervenire sulla vicenda era stata anche Milly Carlucci, che durante un collegamento a La Volta Buona aveva definito "infelice" l'intervista di Diaco ad Alberto Ravagnani, prendendo così le difese del concorrente del suo programma, dopo il comunicato condiviso sui social dalla conduttrice e dal gruppo di autori di Ballando con le Stelle.

Le parole della Carlucci nel programma di Caterina Balivo non erano passate inosservate e avevano provocato la reazione dello stesso Diaco, che aveva replicato in diretta televisiva, facendo riferimento proprio all'intervento della collega.

"Poco fa, durante una trasmissione in diretta su Rai Uno, la mia bravissima collega che stimo e che seguo tutti i sabati in diretta su Rai Uno nel suo consueto programma Ballando con le Stelle, che amo, mi diverte, faccio i gruppi di ascolto, collegandosi con il programma La Volta Buona, ha espresso pubblicamente quello che pensa di quello che è successo in questi giorni nella mia trasmissione. Io non parlo, ma non ho niente da dire, faccio parlare il mio lavoro, ma ritengo curioso che si utilizzino gli strumenti e i mezzi della stessa azienda per cui io e la Carlucci lavoriamo, per regolare i conti".