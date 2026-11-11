Pierluigi Diaco: Selvaggia Lucarelli raccoglie fuorionda e accuse degli ex collaboratori

Nuove polemiche intorno a Pierluigi Diaco e a Bella Ma'. Dopo il caso legato all'intervista ad Alberto Ravagnani, il conduttore di Rai 2 finisce al centro di un nuovo approfondimento firmato da Selvaggia Lucarelli. Nella sua newsletter Vale Tutto, la giornalista ha raccolto le testimonianze anonime di alcuni ex partecipanti e collaboratori della trasmissione, che raccontano presunti episodi di urla, insulti e umiliazioni avvenuti dietro le quinte.

Tra i racconti anche quello di una donna del pubblico già protagonista di un acceso rimprovero in diretta nel 2023 e un audio registrato durante un fuori onda. Una vicenda che aggiunge un nuovo capitolo alle polemiche delle ultime settimane e che ha già provocato diverse reazioni, da parte della Rai, di Milly Carlucci e dello stesso Diaco.

Selvaggia Lucarelli raccoglie le testimonianze degli ex collaboratori

Nel suo approfondimento, Selvaggia Lucarelli descrive un quadro molto diverso dall'immagine pubblica del conduttore. "Da quel che mi risulta (nonché argomento di pettegolezzi da anni) questa persona educata, rispettosa e a modo, esperta in paternali, in realtà nei fuori onda del programma è capace di sfuriate memorabili quanto spaventose, di insulti mortificanti e di battute pesanti", scrive la giornalista riferendosi a Pierluigi Diaco.

Lucarelli precisa inoltre che alcune delle persone ascoltate l'avevano contattata già prima delle recenti polemiche: "Le persone da me contattate parlano del programma come di un luogo in cui si respira spesso un clima tossico, pesante". Si tratta, è importante sottolinearlo, di testimonianze, anche anonime, e ricostruzioni raccolte dalla giornalista, alle quali il conduttore avrà modo di replicare.

Il racconto di Vanessa a Vale Tutto

Tra le testimonianze pubblicate da Selvaggia Lucarelli c'è quella di Vanessa, nome di fantasia di un'ex partecipante a Bella Ma', il programma condotto da Pierluigi Diaco su Rai 2.

La ragazza racconta che, inizialmente, il clima all'interno della trasmissione sarebbe stato sereno. La situazione sarebbe poi cambiata quando avrebbe iniziato a chiedere chiarimenti sul funzionamento delle votazioni nelle sfide tra i concorrenti. Il format coinvolge venti partecipanti, divisi tra dieci ragazzi dai 18 ai 25 anni e dieci over 55, impegnati in prove di canto, ballo e realizzazione di reel.

Secondo il racconto di Vanessa, da quel momento sarebbero iniziate "una serie di violenze ed umiliazioni verbali davanti all'intera squadra, in fuori onda, sempre all'interno dello studio".

La donna riferisce di aver ricevuto insulti e minacce particolarmente pesanti. Tra le frasi che attribuisce al conduttore ci sarebbero: "Stron.a", "Ti distruggo", "Ti rovino", "Se lo decido io voi avete chiuso per sempre" e "Io e gli avvocati della Rai ti facciamo male".

Vanessa racconta anche di presunte intimidazioni davanti ad almeno cinquanta persone presenti in studio: "Mettiti in ginocchio, chiedetemi scusa in ginocchio", sarebbe stata una delle espressioni pronunciate, insieme all'insulto "Bestia".

Nella sua testimonianza, la donna riferisce inoltre che Diaco avrebbe insinuato un suo presunto rapporto di dubbia natura con un importante dirigente Rai. Nel racconto di Vanessa viene coinvolto anche il fratello Francesco, nome di fantasia, che all'epoca aveva 18 anni ed era parte del cast della trasmissione.

La donna sostiene che il conduttore avrebbe cercato di compromettere il loro rapporto, invitando ripetutamente il ragazzo a prendere le distanze dalla sorella. "La devi odiare", "Lei ti fa male", sarebbero state alcune delle frasi che, secondo Vanessa, Diaco avrebbe rivolto al giovane.

La testimonianza prosegue con un altro episodio che la donna definisce una forma di "manipolazione". Vanessa racconta che ai partecipanti sarebbe stato fatto credere che i loro telefoni fossero sotto controllo e che il conduttore fosse a conoscenza di ciò che dicevano e facevano anche al di fuori dello studio.

"Diceva che i nostri indirizzi IP erano monitorati e che sapeva anche chi portasse i telefoni in studio", riferisce la donna, ipotizzando che il timore fosse quello di eventuali registrazioni dei comportamenti contestati.

Vanessa sostiene di essersi rivolta anche ad alcuni componenti della squadra autoriale e della produzione, senza però ottenere il sostegno sperato. "Mi è stato risposto che avevo avuto tanto spazio durante l'anno e che avrei dovuto semplicemente essere più grata per quanto ricevuto invece di lamentarmi e che loro non sono lì per fare da psicologi", racconta.

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L'audio del fuori onda: "Bestie", "Vi faccio neri"

Un altro elemento riportato da Selvaggia Lucarelli riguarda una registrazione realizzata da Francesco, il fratello di Vanessa. Nell'audio, secondo quanto riferito dalla giornalista, si sentirebbe Diaco inveire contro alcuni componenti del cast dopo che la ragazza aveva sollevato dubbi sulla gara interna al programma. "Bestie", "Vi faccio neri": queste alcune delle espressioni che, stando alla ricostruzione, si sentirebbero nella registrazione.

Lucarelli sottolinea il contrasto tra quelle parole e l'immagine pubblica del conduttore, spesso impegnato a richiamare gli altri al rispetto e all'educazione. Anche Francesco ha raccontato che prima della diretta si svolgevano riunioni durante le quali venivano anticipati gli argomenti della puntata. Proprio in quei momenti, secondo il suo racconto, talvolta sarebbero partite delle sfuriate.

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Il caso di Raffaella e il rimprovero in diretta a Bella Ma'

Tra le testimonianze raccolte da Selvaggia Lucarelli c'è anche quella di Raffaella, una donna del pubblico che nel 2023 era diventata protagonista di un episodio molto discusso.

Durante una puntata di Bella Ma', la donna era stata duramente rimproverata da Diaco per aver pronunciato in diretta l'espressione "Che pal.e". Un episodio che all'epoca aveva attirato l'attenzione del pubblico e che, secondo il suo racconto, avrebbe avuto conseguenze anche nei mesi successivi.

Raffaella ricorda in particolare quanto sarebbe accaduto ad Halloween del 2023. La sarta le avrebbe chiesto di indossare un costume da cameriera, consegnandole un grembiulino. Una volta entrata in studio, avrebbe dovuto portare un vassoio con teiere e tazze, senza però aver ricevuto indicazioni precise su come comportarsi. "Ad un certo punto arriva Diaco e mi chiede: 'Lo sai cosa devi fare?', e io: 'No, aspettavo te'", racconta Raffaella.

A quel punto, secondo la sua versione, il conduttore avrebbe rimproverato duramente l'autore Andrea Amato per non averle spiegato prima cosa fare. La donna sostiene di aver provato a ridimensionare l'accaduto, pensando che fosse stata lei a non comprendere le indicazioni.

La reazione, però, sarebbe stata ancora più dura: "Diaco a quel punto ricomincia a urlare e mi dice di levarmi i vestiti da cameriera, e che sono una falsa", riferisce. Raffaella racconta che, dopo l'episodio, sarebbe stata contattata telefonicamente dall'autore Andrea Amato. La donna pensava che la chiamata fosse finalizzata a porgerle delle scuse, ma avrebbe ricevuto una comunicazione diversa.

"Senti, Diaco ti voleva buttare fuori, ma io ti ho difesa, quindi stai fuori dal programma solo quattro giorni, oggi è lunedì e torni venerdì", sarebbe stata la frase riferita da Amato secondo il suo racconto.

Raffaella spiega che in quel periodo aveva difficoltà lavorative e che il compenso di circa 1.500 euro al mese rappresentava per lei un aiuto importante. "Avevo 69 anni e venivo punita così, una cosa disonorevole, neppure a scuola mi era mai successo", ha dichiarato.

La donna sostiene inoltre che, alla fine della stagione, le sarebbe stato comunicato che non avrebbe più potuto far parte della trasmissione. Il motivo sarebbe stato anche un suo commento a un post sui social che la riguardava.

Secondo quanto raccontato, le sarebbe stato chiesto di salutare il pubblico nell'ultima puntata, spiegando di dover lasciare il programma per tornare al proprio lavoro. Una versione che, a suo dire, non corrispondeva alla reale motivazione dell'uscita.

In chiusura del suo approfondimento, Selvaggia Lucarelli allarga il discorso oltre la figura di Pierluigi Diaco e si concentra sulle responsabilità di chi avrebbe dovuto vigilare su quanto accadeva dietro le quinte di Bella Ma'.

"Ma al di là del caso Ravagnani, resta una domanda ben più seria: com'è possibile che tutto quello che mi è stato raccontato e di cui si racconta da tempo sia potuto accadere per anni, davanti a decine di persone, senza che nessuno intervenisse?", si chiede la giornalista.

Lucarelli precisa che Diaco avrà la possibilità di fornire la propria versione dei fatti, ma ritiene che le testimonianze raccolte pongano interrogativi che coinvolgono anche chi aveva il compito di controllare ciò che accadeva all'interno della trasmissione: "Perché il punto, alla fine, al di là di cosa abbia fatto Diaco, è capire come sia stato possibile che nessuno gli abbia mai chiesto conto di questi comportamenti", conclude.

Una vicenda che, dopo le polemiche legate ad Alberto Ravagnani, apre nuovi interrogativi sul clima dietro le quinte di Bella Ma' e sulla gestione dei rapporti tra conduttore, autori e partecipanti.