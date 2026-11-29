Roberto Ferri si trova in una posizione molto scomoda: combattuto tra Greta e Marina, dovrà prendere una decisione molto importante. Scagionare la sua ex da un'accusa falsa, oppure proteggere la moglie?

Intanto Alberto è deciso a entrare nell'appartamento che ha appena comprato: dato che Silvia e Michele si rifiutano di andarsene finché non troveranno una nuova sistemazione, Alberto finirà per coinvolgere anche Renato. Scopriamo dunque più nel dettaglio cosa succederà nella prossima puntata della soap, la più longeva della nostra tv. L'appuntamento è tutti i giorni dal lunedì al venerdì, in onda alle 20.50 su Rai Tre.

Dov'eravamo rimasti

Un posto al sole: una scena della serie Rai

Roberto Ferri ha scoperto Marina: dopo aver avuto un'intuizione sulla sua colpevolezza infatti, l'ha messa alle strette fino a quando la Giordano è crollata, raccontando di essere responsabile della morte di Mori.

Alberto invece, sta cercando di farsi valere con Silvia e Michele: Palladini ha acquistato l'appartamento di Renato, ma si rifiutano di lasciarlo a causa della difficoltà di trovarne uno nuovo.

A proposito di Alberto Palladini, Vittoria lo ha cercato nella speranza che potesse aiutare Anna: dopo l'incidente di Gianluca e la fine della storia con suo padre, la ragazza appare ora in uno stato

Anticipazioni 30 novembre: Ferri deve scegliere tra Greta e Marina, Alberto mette alle strette Renato

Un posto al sole: una scena della serie Rai

Dopo aver scoperto la verità, Ferri dovrà fare i conti con quanto accaduto e, stretto tra due fuochi, decidere come muoversi: da un lato Marina, dall'altro Greta che, accusata ingiustamente, è in carcere con l'accusa di aver ucciso Mori.

Nel frattempo Alberto torna alla carica per prendere possesso dell'appartamento appena acquistato a Palazzo Palladini: con il contratto di Silvia e Michele ormai scaduto, le conseguenze dello scontro tra inquilini e nuovo proprietario finiranno per coinvolgere Renato. L'avvocato infatti, pretende da Poggi che i due liberino al più presto la casa, così da potersi trasferire il prima possibile nello stabile che porta il nome della sua famiglia.