Dopo l'ottimo debutto della scorsa settimana, La famiglia Panini torna stasera su Rai 1 in prima serata con la seconda e penultima puntata. La fiction con Serena Rossi ed Edoardo Pesce prosegue il racconto delle vicende della famiglia modenese che ha dato vita a uno dei marchi italiani più conosciuti al mondo.

Questa volta il percorso dei Panini entra in una fase decisiva: mentre l'edicola di famiglia continua a crescere, Giuseppe è deciso a trasformare un'intuizione in una nuova opportunità imprenditoriale. La sua scommessa, però, rischia di mettere in difficoltà l'intera famiglia.

Le anticipazioni della seconda puntata de La famiglia Panini

La Famiglia Panini: una scena della fiction Rai

La seconda serata della fiction, composta dal terzo e dal quarto episodio, riparte alla fine degli anni Cinquanta. I fratelli Panini sono ormai adulti e l'edicola, gestita da Olga, è diventata un'attività solida. Per Giuseppe, tuttavia, i risultati raggiunti non sono sufficienti. Il maggiore dei fratelli vuole fare un passo avanti e vede in una partita di figurine rimaste invendute la possibilità di avviare un nuovo business.

Convinto delle potenzialità del collezionismo, decide di puntare proprio su quei piccoli rettangoli colorati, ma un grave problema di salute interrompe i suoi progetti. Giuseppe deve infatti ricoverarsi in un sanatorio a Cortina per curare una patologia che, se trascurata, potrebbe impedirgli di camminare. Qui affronta anche un rischioso intervento chirurgico, mentre a Modena Olga cerca di mantenere unito il nucleo familiare e di sostenere i figli nelle rispettive scelte.

Franco muove i primi passi nel mondo del lavoro in banca, mentre Benito prova a sviluppare autonomamente l'attività di distribuzione dei giornali.

Umberto, invece, guarda sempre più lontano e sogna di costruirsi un futuro oltreoceano. Giuseppe, nonostante le difficoltà personali, non rinuncia alla propria intuizione e decide di portare avanti la sua scommessa imprenditoriale.

Dalle figurine floreali al successo dei calciatori

Nel quarto episodio le conseguenze della decisione di Giuseppe diventano evidenti. L'esperimento delle figurine floreali si rivela un fallimento commerciale e lascia un buco nei conti dell'edicola. La situazione alimenta le tensioni tra i fratelli, soprattutto tra Giuseppe e Benito, mentre Franco cerca di trovare una soluzione facendo leva sul proprio ruolo in banca. Olga tenta ancora una volta di ricomporre i contrasti e riportare un po' di equilibrio in famiglia.

Giuseppe, però, non considera conclusa la propria avventura. È convinto che il problema non sia l'idea delle figurine, ma il soggetto scelto per realizzarle. Con il sostegno di Veronica decide quindi di rilanciare, questa volta puntando sul calcio. La nuova intuizione si rivela vincente: nascono le figurine dei calciatori, destinate a trasformarsi in un fenomeno di enorme successo.

La Famiglia Panini: un'immagine della fiction Rai

Ma il primo risultato positivo non basta. I Panini capiscono che per consolidare il progetto occorre migliorare anche la qualità del prodotto e rendere le figurine sempre più curate. La famiglia si mette così al lavoro sul suo primo album originale, un passaggio importante per lo sviluppo dell'impresa.

Nel frattempo, però, c'è un'assenza che pesa sugli equilibri domestici. Umberto è partito per il Venezuela e la sua lontananza si fa sentire, soprattutto per Olga, che vede allontanarsi un altro dei suoi figli proprio mentre la famiglia si prepara ad affrontare una nuova, decisiva fase della propria storia.

Quando andrà in onda il finale

La famiglia Panini - L'avventura delle figurine è composta da sole tre puntata, ciascuna di due episodi. Ogni puntata dura circa 100 minuti. Cominciata domenica 22 novembre, la miniserie con Serena Rossi terminerà domani, lunedì 30 novembre, nella prima serata di Rai 1.

Sappiamo ormai per esperienza che in TV è sempre impossibile sapere quando verrà messa davvero la parola fine ai prodotti, ma, per la parabola cronologica scelta, La famiglia Panini non dovrebbe continuare con una seconda stagione.