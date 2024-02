La RAI ha censurato il bacio gay in Gloria, la fiction con Sabrina Ferilli?

La censura della RAI si è davvero abbattutta su un bacio gay presente in Gloria, la fiction con Sabrina Ferilli di prossimo debutto? Sono stati in tanti gli utenti a commentare via social la scelta di RaiPlay di coprire con un bollino nero il bacio tra due uomini apparso in una clip dal backstage caricata sulla piattaforma.

La scena in questione, presente nella clip di Raiplay, vede la protagonista Gloria, interpretata da Sabrina Ferilli, officiare l'unione civile tra suo fratello Sergio (Luca Angeletti) e Filippo (David Sebasti), un carabiniere dall'animo romantico. Al momento del bacio però un pallino nero copre i volti dei due, impedendo di fatto la visione completa dell'atto.

La rispota della RAI

Interpellata da più parti, la RAI non si è sottratta. Rai Fiction ha fatto sapere che non c'è stato alcun tentativo di censura perchè in realtà quello che sembra un bollino nero è un cappello. Come si può notare guardando la sequenza frame dopo frame, in effetti al momento del bacio il braccio di Filippo, il carabiniere, si muove per alzare il cappello alla ricerca di maggiore privacy.

Sulla vicenda è intervenuta anche Sabrina Ferilli che, rispondendo a un commento su Instagram, ha scritto: "Ma nel film la sequenza c'è e non esiste nessun bollino che censuri niente, quindi non so da dove viene sta roba. E credo di essere abbastanza informata sulla scena, ad occhio e croce eh".

Probabilmente quando la miniserie andrà in onda, imparando a conoscere meglio le caratteristiche dei personaggi, capiremo che l'uso del cappello per coprire quel bacio trova in effetti giustificazione nella sceneggiatura, al momento però l'impressione è che possa trattarsi di un maldestro espediente.

Di cosa parla Gloria

Gloria è una miniserie in tre puntate - in onda il 19 e poi il 26 e 27 febbraio su Rai 1 - diretta da Fausto Brizzi. Strizza l'occhio a due film che hanno fatto la storia del cinema - "Viale del Tramonto" ed "Eva contro Eva" - e a una serie di grande successo come la francese "Call My Agent". Protagonista assoluta è Sabrina Ferilli nei panni di Gloria, una volta diva del cinema che recita ora solo nelle fiction. Convinta che il grande schermo la riaccoglierà a braccia aperte dopo una lunga assenza, Gloria decide di rifiutare ogni proposta televisiva. Le cose però non andranno come previsto....

Ad affiancare Sabrina Ferilli nel cast ci sono, tra gli altri, Massimo Ghini, Sergio Assisi, Emanuela Grimalda, Luca Angeletti e David Sebasti.