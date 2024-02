Gloria con Sabrina Ferilli: trama e cast dell'ultima puntata, stasera su Rai 1

Stasera su Rai 1 alle 21:25 va in onda l'ultima puntata di Gloria, la miniserie con protagonista Sabrina Ferilli: ecco la trama e il cast dei due episodi in onda martedì 27 febbraio.

Sabrina Ferilli si prepara a vestire per l'ultima volta i panni di Gloria stasera su Rai 1, quando, alle 21:25, andrà in onda l'ultima puntata della miniserie che l'ha vista tornare in RAI dopo 12 anni. Al momento non è dato sapere se l'attrice romana sarà protagonista anche della prossima stagione televisiva con una eventuale secondo ciclo di episodi di Gloria. Molto potrebbe dipendere dagli ascolti, che ieri sera hanno subito un netto calo rispetto alla settimana precedente (3,1 milioni contro i 4 dell'esordio).

Trama di martedì 27 febbraio

L'episodio 5, Promesse non mantenute, si apre con una proposta sconvolgente da parte di Alex, che vuole sposare di nuovo Gloria. Purtroppo non tutto va per il verso giusto e, proprio quando tutto è pronto per la cerimonia, il matrimonio fallisce a un passo dall'altare.

Intanto il segreto di Gloria non è più al sicuro: Lucilla e Gabriele hanno scoperto tutto e decidono di ricattare l'attrice il suo agente Manlio per trarne profitto.

L'episodio 6, Addio miei cari, è un giallo: dov'è finita Gloria? L'attrice non si trova ma in compenso una lettera fa pensare al peggio. Possibilie che si sia suicidata? In realtà lei ha un piano: denunciare il mondo dei social e dello spettacolo. Ma non ha fatto i conti con i segugi Lucilla e Gabriele, che riescono a scovare il suo nascondiglio. Con le spalle al muro, cosa si inventerà adesso?

Il cast

Gloria: Massimo Ghini e Fiorenza D'Antonio nella serie

Protagonista assoluta nei panni di Gloria è Sabrina Ferilli, che torna in RAI dopo 12 anni e con un progetto che l'ha vista entusiasta sin dal primo momento. Accanto a lei ci sono Sergio Assisi nei panni dell'ex marito, Emanuela Grimalda, la fidatissima assistente, Massimo Ghini, il genio del male Manlio De Vitis, agente di Gloria. E poi Fiorenza D'Antonio nei panni di Lucilla Altieri, l'arcinemica di Gloria, Martina Lampugnani in quelli della figlia ventenne di Gloria.