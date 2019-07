Quentin Tarantino contro Simon Pegg: "Del mio Star Trek non sa nulla!"

Quentin Tarantino ha intenzione di dirigere un film di Star Trek e ha voluto rispondere ai commenti di Simon Pegg, interprete di Scotty nei precedenti film della saga.

L'attore aveva infatti espresso qualche perplessità all'idea del possibile progetto del filmmaker, sottolineando come si stesse lavorando a tre script in contemporanea per un possibile sequel prodotto dalla Paramount Pictures e condividendo i propri dubbi sul possibile approccio stilistico.

Parlando del suo desiderio di realizzare un film di Star Trek, Quentin Tarantino ha voluto chiarire: "Stavo aspettando che qualcuno affrontasse la questione per dire una cosa. Non so se lo realizzerò oppure no. Devo capirlo, ma Mark ha scritto una sceneggiatura davvero fantastica, mi piace molto. Ci sono delle cose che devo risolvere ma mi è realmente, realmente piaciuta. Mi infastidisce Simon Pegg. Non sa nulla di quello che sta accadendo e continua a fare questi commenti come se lo sapesse".

Il regista ha proseguito ribadendo: "Uno dei commenti che ha detto era tipo 'Beh, guardate, non farà Pulp Fiction nello spazio'. Sì, invece! Se lo farò sarà esattamente così. Sarà come Pulp Fiction ambientato nello spazio. Ci sono quegli aspetti quando ho letto lo script e non ho mai letto un film di fantascienza con queste cose, mai. Non c'è nessun film sci-fi che contenga quegli elementi. E hanno detto che è per questo che vogliamo realizzarlo, è davvero unico".

Tarantino ha già annunciato che smetterà la sua attività di regista cinematografico dopo aver concluso la produzione di dieci film, anche se la saga stellare potrebbe rappresentare un "progetto extra" prima di dedicarsi ad altre attività creative. Nell'attesa di scoprire i suoi prossimi progetti i fan potranno tra qualche mese vedere nelle sale C'era una volta a... Hollywood, uno dei 20 film più attesi dell'estate 2019, che dopo Cannes, ad agosto verrà presentato al Locarno Film Festival 2019 in Piazza Grande.

Nell'attesa potete leggere la nostra recensione di C'era una volta a... Hollywood.