Quentin Tarantino: la sua playlist Spotify con le canzoni dei suoi film!

Quentin Tarantino ha regalato ai suoi fan una playlist su Spotify con le canzoni dei suoi film, quei brani hanno fatto la storia nei suoi lavori cinematografici. Una playlist speciale che arriva in occasione dell'uscita dell'ultimo film del regista, C'era una volta a... Hollywood.

La playlist si chiama Film & TV Favorites e include canzoni dai film cult che ben conosciamo, come Kill Bill, Django Unchained e Pulp Fiction, ed è accompagnata da un podcast, in cui Tarantino spiega tutte le sue scelte con l'aiuto di Mary Ramos, music supervisor per la soundtrack di C'era una volta a... Hollywood.

I film di Tarantino hanno fatto la storia anche grazie alle loro colonne sonore, musiche che hanno accompagnato le scene più ricordate nella storia del cinema, dal rock al folk, dal country al pop, canzoni che hanno segnato un'epoca e che ora sono racchiuse in una fantastica playlist.

Ricordiamo che su Spotify è disponibile anche la soundtrack di C'era una volta a... Hollywood, il nuovo film che arriverà nelle sale il prossimo settembre. Il 2 agosto Leonardo DiCaprio, Margot Robbie e Quentin Tarantino saranno a Roma per la premiere italiana del film e si prevede già un bagno di folla al Cinema Adriano, dove si terrà il red carpet.