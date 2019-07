Leonardo DiCaprio, Quentin Tarantino e Margot Robbie a Roma il 2 agosto!

Leonardo DiCaprio, Quentin Tarantino e Margot Robbie arrivano a Roma il 2 agosto per la presentazione alla stampa italiana del film C'era una volta a... Hollywood, ultimo lavoro di Tarantino che vede protagonisti, tra gli altri, l'attore premio Oscar e la diva australiana.

Dopo la presentazione alla stampa americana di C'era una volta a... Hollywood, Leonardo DiCaprio, Quentin Tarantino e Margot Robbie arrivano in Italia per la promozione del nuovo film del regista di Pulp Fiction, ambientato nella Hollywood del '69, alla vigilia della strage di Bel Air. Il 2 agosto il regista e le due star parteciperanno all'anteprima nazionale del film, mentre per il giorno successivo sono previsti gli incontri con la stampa italiana. Come è spiegato nel post condiviso sulla pagina ufficiale del film, l'anteprima italiana di C'era una volta a Hollywood "ci riporterà nel 1969". Il red carpet con le star del film e Quentin Tarantino è previsto alle ore 19.30 presso il Cinema Adriano e "i fan più fortunati avranno la possbilità di assistere alla proiezione del film (fino ad esaurimento posti)"

Dopo la premiere mondiale a Cannes 2019, C'era una volta a... Hollywood sarà presentato anche al festival di Locarno e poi, finalmente, uscirà anche in Italia, il 19 settembre.

Il film - di cui abbiamo parlato nella nostra recensione di C'era una volta a... Hollywood è ambientato nella Los Angeles del 1969 in cui tutto sta cambiando, dove l'attore televisivo Rick Dalton (Leonardo DiCaprio) e la sua storica controfigura Cliff Booth (Brad Pitt) cercano di farsi spazio in una Hollywood che ormai sta cambiando volto e dinamiche e che non riconoscono più. Il film presenta un cast stellare e diverse linee narrative in un tributo all'ultimo periodo dell'età d'oro di Hollywood e ai suoi volti più iconici, tra cui la diva Sharon Tate, moglie di Roman Polanski, interpretata da Margot Robbie, uccisa insieme ad alcuni suoi amici tra le mura della sua villa a Bel Air.

Negli ultimi giorni Quentin Tarantino ha condiviso generosamente molti aneddoti sui suoi film e anticipazioni sui suoi prossimi progetti (uno su tutti, l'atteso Kill Bill 3) e chissà se non farà lo stesso anche a Roma. Oltre a Margot Robbie e Leonardo DiCaprio, tra gli interpreti del film ci saranno anche Al Pacino, Kurt Russell, Timothy Olyphant, Michael Madsen, Tim Roth, Damian Lewis, Emile Hirsch, Dakota Fanning e il compianto Luke Perry, nel suo ultimo ruolo prima della morte.