Quentin Tarantino licenziò Mélanie Laurent al primo provino per Bastardi senza gloria: "Era terribile"

Oggi è difficile immaginare Bastardi senza gloria senza Mélanie Laurent nei panni di Shosanna Dreyfus. Eppure, durante la preparazione del film, Quentin Tarantino aveva deciso di rinunciare all'attrice francese. E non fu l'unica a perdere il lavoro: anche Isabelle Huppert venne allontanata dal progetto, senza avere la possibilità di tornare.

A raccontare questi retroscena è lo stesso regista in The Making of Quentin Tarantino's Inglourious Basterds, il nuovo libro di Jay Glennie dedicato alla realizzazione del film del 2009. Tra ricordi e aneddoti, il regista ripercorre alcune delle decisioni più complicate prese prima dell'inizio delle riprese, svelando particolari inediti sulla selezione degli attori e sui cambiamenti che hanno interessato il cast.

Perché Tarantino licenziò Isabelle Huppert da Bastardi senza gloria

Isabelle Huppert

Anche Isabelle Huppert avrebbe dovuto far parte del cast di Bastardi senza gloria, accanto a Brad Pitt, Christoph Waltz e Diane Kruger. Quentin Tarantino l'aveva scelta per interpretare Madame Ada Mimieux, la donna che avrebbe offerto rifugio a Shosanna durante la sua permanenza a Parigi. La collaborazione, però, finì ancora prima dell'inizio delle riprese e ora il regista ha svelato i motivi nel libro di Jay Glennie.

A creare problemi furono alcune questioni contrattuali che tardavano a risolversi. La situazione precipitò quando l'attrice francese non si presentò alla lettura collettiva della sceneggiatura. Un'assenza che Tarantino non prese affatto bene, tanto da decidere di licenziarla in tronco e affidare il ruolo a un'altra interprete.

La scelta ricadde su Maggie Cheung, indimenticabile protagonista di In the Mood for Love. Eppure, nonostante avesse girato tutte le scene previste, nemmeno lei riuscì ad arrivare sul grande schermo.

In fase di montaggio, infatti, Tarantino decise di eliminare completamente il personaggio di Madame Mimieux. Il motivo? Riteneva superfluo spiegare nei dettagli come Shosanna fosse entrata in possesso del cinema. Per risolvere la questione bastavano un salto temporale di quattro anni e qualche battuta della protagonista. Così, il lavoro di Cheung finì tra le sequenze tagliate.

Mélanie Laurent riuscì a far cambiare idea a Tarantino

Mélanie Laurent è Shoshanna in Bastardi senza gloria

Ben più fortunata fu Mélanie Laurent, anche se il suo primo incontro con il cast al completo rischiò di costarle uno dei ruoli più importanti della carriera.

Tarantino attribuisce un'enorme importanza al table read, la sessione durante la quale gli interpreti leggono insieme la sceneggiatura. È il momento in cui, per la prima volta, può ascoltare i personaggi prendere vita attraverso le voci degli attori.

La prova di Laurent, però, lo lasciò profondamente insoddisfatto. Il regista ricorda di averla trovata "terribile" e di aver deciso immediatamente di sostituirla.

L'attrice però non si arrese. Qualche giorno dopo lo contattò per spiegargli che durante la lettura non si sentiva bene e che quella prestazione non rappresentava ciò che avrebbe potuto offrire al film. Si disse persino disposta a tornare in Germania a proprie spese, pagando personalmente il soggiorno pur di ottenere un'altra occasione.

La determinazione convinse Tarantino a rivedere la decisione. Le propose tre giorni di prove insieme, al termine dei quali avrebbe valutato se affidarle nuovamente la parte. Il risultato lo conquistò. Laurent tornò così a interpretare Shoshanna, diventando uno dei volti più iconici di Bastardi senza gloria.

La scelta degli attori viene prima di tutto

Ripensando a quell'episodio, Tarantino ha voluto chiarire che tra lui e Laurent non esiste alcun risentimento. Al contrario, ha espresso grande affetto per l'attrice, sottolineando quanto abbia apprezzato il suo lavoro nel film.

La vicenda, secondo il regista, dimostra quanto sia importante trovare l'interprete giusto per ogni personaggio, anche quando questo comporta decisioni difficili o cambiamenti improvvisi.

Alla fine, almeno nel caso di Laurent, la seconda possibilità si rivelò decisiva. Presentato a Cannes nel 2009, Bastardi senza gloria conquistò pubblico e critica, incassando oltre 321 milioni di dollari nel mondo e regalando a Christoph Waltz il premio Oscar come miglior attore non protagonista.

A diciassette anni dall'uscita, il libro di Glennie permette dunque di scoprire quanto il film avrebbe potuto essere diverso. E quanto, talvolta, il destino di un personaggio possa dipendere da pochi giorni di prove.