Quentin Tarantino: Jamie Foxx e Edgar Wright festeggiano i 60 anni del regista a Londra

Non cercate foto dell'evento, perché non le troverete. Per il suo tour promozionale di presentazione del libro Cinema Speculation, Quentin Tarantino ha proibito l'uso dei cellulari, impedendo così al pubblico del London Palladium di immortalare la festa a sorpresa per i suoi 60 anni organizzata dagli amici Jamie Foxx e Edgar Wright, come rivela Deadline.

Quentin Tarantino vieta i telefoni cellulari sui suoi set e fa lo stesso anche durante il tour promozionale del suo nuovo saggio, Cinema Speculation, che tra qualche giorno lo porterà a Milano e Brescia.

Nel frattempo il pubblico londinese ha assistito a una celebrazione senza precedenti. Mentre la versione di Ike e Tina Turner di Whole Lotta Love svaniva, le luci del London Palladium si abbassavano e le note di Asteroid di Pete Moore segnavano l'inizio dello spettacolo. Man mano che aumentavano le speculazioni sull'identità dell'ospite, il regista di Last Night in Soho Edgar Wright è apparso sul palco per introdurre Quentin Tarantino in una serata di ricordi e riflessioni sulla settima arte.

Alla fine, Jamie Foxx è apparso sul palco accolto da uno scroscio di applausi per congratularsi con Tarantino di essere arrivato a "due volte trenta". Tarantino, commossom ha replicato ringraziando l'amico con un deciso, "Sei il mio Django, baby!"

Di recente sono state nuove speculazioni sul decimo e ultimo film di Quentin tarantino, che dovrebbe intitolarsi The Movie Critic e avere protagonista una critica cinematografica interpretata, pare, da Cate Blanchett. Restiamo in attesa di conferme ufficiali.