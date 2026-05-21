GF Vip, Sophia Loren telefona a Mussolini dopo la vittoria: “Che cosa hai fatto!"

Dopo la vittoria al GF Vip, Alessandra Mussolini racconta la telefonata ricevuta da Sophia Loren: un momento inaspettato e familiare, con una frase che ha subito colpito la concorrente.

Alessandra Mussolini è la vincitrice dell'ottava edizione del Grande Fratello Vip. L'ex parlamentare ha avuto la meglio al televoto finale contro Antonella Elia, conquistando il pubblico con un percorso molto personale e senza filtri all'interno della Casa.

Le parole dopo la vittoria: "Sono stata Alessandra e basta"

In un'intervista rilasciata al Corriere della Sera, Mussolini ha raccontato le sue emozioni subito dopo il verdetto del televoto: "Una gioia infinita. Nessuna rivincita. Ero entrata per divertirmi, per poter dire quello che mi passa per la testa. Nella realtà non c'è questa libertà. Sono stata Alessandra. Alessandra e basta, senza la corazza."

Un'esperienza che, a suo dire, le ha permesso di mostrarsi in modo autentico, senza maschere e senza la pressione del contesto politico e mediatico.

Alessandra Mussolini dopo la finale

Le nuove abitudini nella Casa: "Cambiata più di quanto pensassi"

Durante il percorso nel reality, l'ex politica ha raccontato anche piccoli cambiamenti nella sua quotidianità: "Ora bevo il cappuccino senza zucchero e vado a dormire tardi, io che di solito spengo alle 9." Un dettaglio leggero che restituisce l'idea di una routine completamente diversa rispetto alla sua vita abituale.

La telefonata di Sophia Loren: il gesto più emozionante

Uno dei momenti più significativi dopo la fine del programma è stato il ritorno del telefono e le chiamate dalla famiglia. Tra queste, quella della zia, la celebre attrice Sophia Loren. "Le è piaciuto tanto il balletto su Mambo italiano, una delle sue scene più famose. È molto contenta di me. 'Che cosa sei stata capace di combinare!'. Di solito ci sentiamo ogni domenica." Un riconoscimento familiare che ha reso la vittoria ancora più personale e sentita.

Alessandra con Sophia Loren

Futuro in TV e ipotesi opinionista al Grande Fratello

Sul suo futuro televisivo si parla già di possibili nuovi incarichi, tra cui quello di opinionista nella prossima edizione del reality. Ma Mussolini mantiene un approccio prudente: "Vivo alla giornata, senza programmi, tanto ho imparato che è inutile. Vediamo cosa mi propone il destino."

Il racconto della madre e la vita privata

Nel corso dell'esperienza nella Casa, Alessandra Mussolini ha parlato anche della madre Maria Scicolone, raccontando con sincerità un momento delicato: "Ha un pochino di Alzheimer, è più fragile, però ancora mi riconosce. È allegra, solo che dimentica le cose." Un passaggio intimo che ha mostrato il lato più personale del suo percorso televisivo.

Il ritorno a casa e gli affetti quotidiani

Una volta terminata l'esperienza, le prime cose che vuole fare sono semplici e familiari: "Controllare che non siano morte le piante e che la mia chihuahua Betsy stia bene." E poi subito un ritorno alla normalità, con un appuntamento importante allo stadio per vedere il figlio Romano in campo con la Cremonese, impegnata contro il Como in una sfida decisiva per la Serie A.