The Movie Critic: Quentin Tarantino vuole Cate Blanchett nel suo ultimo film? (RUMOR)

I fan di Quentin Tarantino sono già in visibilio per l'annuncio del suo decimo, e quanto pare ultimo, film che si chiamerà The Movie Critic. Sarà ambientato nella Hollywood degli anni '70 e avrà una protagonista femminile. Ma chi sarà l'attrice a vestirne i panni?

L'ultima indiscrezione bomba è arrivata dall'insider Jeff Sneider secondo cui Tarantino vorrebbe nientemeno che Cate Blanchett nel suo ultimo film che sarà "una visione critica dello stato attuale di Hollywood". Al momento il regista non ha confermato nè smentito il rumor.

Secondo alcune fonti Pauline Kael sarebbe stata la fonte di ispirazione di Quentin Tarantino per delineare la storia.

La giornalista, negli anni '70, ha lavorato brevemente come consulente della Paramount e ha collaborato a stretto contatto con Warren Beatty, sostenendo anche Bonnie & Clyde e dando il via all'idea della "Nuova Hollywood".

Il regista ha spesso espresso ammirazione per Kael e ha pubblicato il libro di saggi Cinema Speculation ispirandosi proprio al suo lavoro. Tarantino, tra l'altro, presenterà il suo libro in Italia al Teatro Grande di Brescia il 6 aprile in occasione di "Bergamo Brescia 2023 Capitale Italiana della Cultura".