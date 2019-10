Quentin Tarantino: Harvey Weinstein ha ispirato il personaggio misogino di Kurt Russell in The Hateful Eight

Quentin Tarantino avrebbe usato il suo produttore Harvey Weinstein come modello per il cacciatore di taglie misogino di Kurt Russell in The Hateful Eight.

Quentin Tarantino si sarebbe ispirato ad Harvey Weinstein per costruire il personaggio misogino di Kurt Russell in The Hateful Eight. La rivelazione sarebbe contenuta nel documentario dedicato a Tarantino, QT8: The First Eight, di Tara Wood.

The Hateful Eight: un primo piano di Kurt Russell nel teaser trailer del film di Tarantino

La carriera di Quentin Tarantino è stata a lungo legata a quella del produttore Harvey Weinstein, ma dopo lo scandalo sessuale che ha visto coinvolto il mogul di Hollywood, il regista ha preso le distanza tanto d plasmare uno dei suoi personaggi sull'ex produttore.

The Hateful Eight: Kurt Russell in una scena del teaser trailer del film di Tarantino

Stacey Sher, collaboratrice di Tarantino in Pulp Fiction, Django Unchained e The Hateful Eight ha svelato che il brutale misogino interpretato da Kurt Russell in The Hateful Eight, John "The Hangman" Ruth, sarebbe modellato su Harvey Weinstein specificando: "Se leggete il copione era ancora più accurato. Kurt è la persona più affascinante del pianeta."

The Hateful Eight è uscito a fine 2015 con la Weinstein Company, quasi due anni prima dell'esplosione dello scandalo sessuale che ha coinvolto Harvey Weinstein divenisse pubblico. Chiaramente Weinstein non era consapevole che il personaggio di John Ruth - un cacciatore di taglie che brutalizza la sua prigioniera, Daisy Domergue (Jennifer Jason Leigh) - fosse ispirato proprio a lui.

Quentin Tarantino, le attrici lodano i suoi personaggi femminili: "É un prezioso alleato"

Dopo le denunce di abusi sessuali da parte di decine di attrici e collaboratrici di Weinstein, Tarantino ha ammesso pubblicamente di conoscere il comportamento del produttore con le donne visto che l'allora fidanzata Mira Sorvino gli aveva rivelato di essere stata molestata da Weinstein, inoltre sapeva dell'accordo raggiunto con Rose McGowan dopo che lei aveva accusato Weinstein di averla stuprata:

"Ne sapevo abbastanza per fare più di quello che ho fatto. Era qualcosa che andava oltre i semplici pettegolezzi. Non erano notizie di seconda mano, sapevo di ciò che aveva fatto con alcune donne. Vorrei essermi occupato di quello che ho sentito. Se avessi agito come avrei dovuto, non avrei dovuto più lavorare con lui."