Quentin Tarantino ha salvato Michelle Yeoh da una crisi esistenziale: "Mi ha resuscitato"

Quentin Tarantino ha aiutato Michelle Yeoh nel momento più difficile della sua esistenza incitandola a costruirsi una nuova carriera a Hollywood quando l'attrice attraversava una vera e propria crisi esistenziale.

Django & Django: Sergio Corbucci Unchained, Quentin Tarantino in una scena del documentario

Michelle Yeoh ha rivelato all'Hollywood Reporter che nel 1996 ha rischiato di rompersi la schiena durante le riprese di The Stunt Woman. Il grave infortunio ha spinto l'ex ballerina a mettere in stallo la propria carriera.

"Mi piace lavorare, ma questo è folle. Mi sentivo così male, ma ognuno di noi deve risollevarsi da solo" ricorda l'attrice, che all'epoca cominciò a chiedersi "Perché sto facendo questo? Ne vale la pena? Se davvero la lesione è permanente, che farò?"

Michelle Yeoh è la valorosa Yu Shu Lien

A quell'epoca risale l'incontro di Michelle Yeoh con Quentin Tarantino, appassionato di film di arti marziali che, durante un viaggio a Hong Kong, ha chiesto di incontrare Yeoh, Jackie Chan e Jet Li. Michelle Yeoh ha accettato di incontrare il regista di Kill Bill per cinque minuti e lui le si è gettato ai piedi dicendole "Ho visto tutto i tuoi film", per poi descrivere le sue scene preferite fotogramma per fotogramma.

"Durante quella conversazione mi sono resa conto che stavamo parlando e stavo tornando in vita", ha detto Yeoh. "Non lo dimenticherò mai. Mi sono detta, 'Amo quello che faccio.' E quello è stato un punto di svolta in cui ho sentito che avevo pagato i miei debiti."

Nel 1997 Michelle Yeoh ha ripreso a recitare nel film di James Bond 007 - Il domani non muore mai, che l'ha resa una vera star di Hollywood. Per i precedenti progetti di Hong Kong, Yeoh ha spiegato di non aver mai avuto un copione: "Mi recavo sul set, imparavo la mia scena d'azione, non mi chiedevo mai 'Come sto recitando?'"

Ma 007 - Il domani non muore mai, interpretato insieme a Pierce Brosnan, è stato un grande successo. Yeoh ha ricordato che il regista Roger Spottiswoode le aveva consigliato di non fare le sue acrobazie dicendo: "Sì, hai abilità extra, che spero che possiamo incorporare nel tuo lavoro, ma dovresti essere sicura di essere qui per le tue capacità come attrice".