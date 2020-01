Quentin Tarantino è orgoglioso di aver combatto la "guerra dei film" contro Avengers: Endgame e Star Wars

A conti fatti, Quentin Tarantino si dichiara orgoglioso di aver combatto la guerra dei film del 2019 contro Avengers: Endgame e Star Wars. Nell'anno in cui i due franchise monumentali sono arrivati al culmine, C'era una volta a... Hollywood se l'è cavata piuttosto bene.

Cannes 2019: Quentin Tarantino intervistato sul red carpet di C'era una volta a... Hollywood

Il successo del nostalgico revival della Hollywood 1969 è arrivato nonostante la concorrenza spietata di blockbuster come Avengers: Endgame e Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, rendendo Quentin Tarantino orgoglioso di aver combattuto questa battaglia:

"Quando si dice nonostante i sequel e Avengers: Endgame e tutto il resto, credo che l'anno scorso si sia combattuta una guerra".

Quentin Tarantino e Brad Pitt sul set di C’era una volta a… Hollywood

Tarantino prosegue: "Per quanto posso vedere, il prodotto commerciale di proprietà delle major, quello che tutti conoscono e hanno nel loro DNA, che sia Marvel Comics, Star Wars, Godzilla e James Bond, questi film non hanno avuto annata migliore di questa. Questo è l'anno in cui il loro dominio del mondo si sarebbe completato, ma non è stato così perché sono emersi un sacco di contenuti cinematografici originali e il pubblico è voluto andarli a vedere al cinema. Questa è stata un'annata incredibile. Sono orgoglioso di essete stato nominato con quegli altri che sono nella rosa. Facendo un bilancio, quello è il cinema che non è caduto nello status di blockbuster".

C'era una volta a... Hollywood non è il solo film che non appartiene a un franchise a essere emerso nel 2019. Ci sono anche successi come Cena con delitto - Knives Out, Noi e Parasite a dimostrare che c'è spazio anche per un altro tipo di cinema diverso dai blockbuster e per Quentin Tarantino questi successi si sono verificati nel momento giusto:

"Se non fosse successo quest'anno, sarebbe potuta essere l'ultima occasione per film come questi. Questo è stato un anno cruciale. Per combattere un fenomeno come Avengers: Endgame, di cui si è parlato per un sacco di tempo prima e dopo l'uscita. Hanno cercato di fare lo stesso con l'ultimo Star Wars, non credo che abbia funzionato, ma non potevi salire su United Airlines senza vedere tutti gli spot, anche la dimostrazione di sicurezza aveva la scena di Star Wars".