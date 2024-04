Quentin Tarantino ha cancellato The Movie Critic mesi fa per scrivere uno spinoff su Cliff Booth?

Dopo aver passato mesi a sviluppare The Movie Critic, Quentin Tarantino avrebbe abbandonato l'idea per passare ad altro visto che riterrebbe lo script troppo debole per farlo essere il suo ultimo film.

La cancellazione improvvisa di The Movie Critic, progetto che avrebbe dovuto essere il decimo e ultimo film diretto da Quentin Tarantino, ha fatto alzare il sopracciglio ai fan. Lo scatenato regista californiano non è nuovo ai colpi di testa, dopo tutti i dettagli rivelati dai media sul curioso progetto ormai ci eravamo affezionati all'idea. Un punto di vista alternativo sulla faccenda arriva da Borys Kit di Hollywood Reporter che in una serie di tweet ha svelato alcuni retroscena sull'affaire Tarantino.

A quanto pare, Tarantino aveva segretamente accantonato l'idea di girare The Movie Critic già verso la fine del 2023 per cambiare rotta e scrivere un film collegato a C'era una volta a... Hollywood. Ecco il motivo dell'ingaggio di Brad Pitt, non con un nuovo ruolo in The Movie Critic, come credevano tutti, ma di nuovo nei panni dello stuntman Cliff Booth. Le fonti di Kit non sono state chiare se si il nuovo progetto sarebbe stato un prequel o un sequel di C'era una volta a... Hollywood.

Quentin Tarantino è indeciso

Tuttavia, questa settimana, Quentin Tarantino avrebbe avuto UN ALTRO ripensamento, decidendo di riporre sullo scaffale anche lo script dello spinoff su Cliff Booth per ripartire da capo con una sceneggiatura nuova di zecca.

Anche l'insider Jeff Sneider ha parlato con diversi addetti ai lavori delle ultime ore e uno di loro ha rivelato che Tarantino non pensava che le sceneggiature fossero abbastanza forti da fungere da canto del cigno. "È molto esigente riguardo a quale sarà il prossimo film", ha spiegato la fonte. Un altro ha suggerito che Tarantino soffra della "sindrome del genio, in cui sei bloccato nella tua testa". Fatto sta che al momento il regista starebbe valutando un progetto nuovo da lasciare al mondo come suo canto del cigno cinematografico. Di cosa si tratterà? Forse è troppo presto per dirlo.