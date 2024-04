The Movie Critic: l'opera cancellata di Tarantino avrebbe riportato sullo schermo personaggi dei vecchi film

Quentin Tarantino ha sconvolto i fan quando è trapelata la notizia che il preannunciato The Movie Critic, quello che avrebbe dovuto essere il suo decimo e ultimo film, era stato cancellato. Mentre si attende di capire che direzione intraprenderà adesso il regista, attualmente alla ricerca di un'idea "più forte" per porre fine alla carriera cinematografica, trapelano nuovi dettagli sul progetto scartato dopo tanto lavoro.

Secondo The Hollywood Reporter, The Movie Critic si sarebbe collegato ai primi lavori di Tarantino. Il film - che doveva essere ambientato a Hollywood negli anni '70 - avrebbe visto i primi lavori del regista esistere nella stessa epoca di The Movie Critic. Questa idea avrebbe permesso il potenziale ritorno delle star di quei film come versioni immaginarie di se stessi o per situazioni di "film nel film". C'era anche l'idea che The Movie Critic potesse potenzialmente includere qualcosa di ancora più metacinematografico, come un cinema in cui i personaggi avrebbero interagito con un futuro regista, forse anche con lo stesso Tarantino adolescente.

Di cosa avrebbe parlato The Movie Critic?

Non erano stati diffusi molti dettagli concreti su The Movie Critic. Era stato rivelato che il film sarebbe stato ambientato nel 1977 a Los Angeles e avrebbe seguito un cinico critico cinematografico ispirato a un vero critico di una rivista porno sulle cui recensioni Quentin Tarantino si era formato. Secondo alcune voci Brad Pitt avrebbe avuto un ruolo di primo piano nel film, probabilmente di nuovo nei panni del personaggio di C'era una volta a... Hollywood, lo stuntman cinefilo Cliff Booth.

Dopo aver scartato The Movie Critic, Tarantino sta cercando una nuova idea da trasformare nel suo ultimo film. Nel corso degli anni, il regista è stato chiaro nel voler che la sua filmografia finisse con soli dieci film (o undici, se si considerano Kill Bill 1 e 2 come due film sepratati. Ecco le sue parole in un'intervista del 20q9:

"Se pensare all'idea che tutti i film raccontino una storia e ogni film sia come un vagone merci collegato a un altro, questo sarebbe in un certo senso il grande climax di tutto ciò. Per me il decimo film sarebbe un epilogo."