Quentin Tarantino sta preparando un film sul crossover Django/Zorro!

Quentin Tarantino ha ingaggiato Jerrod Carmichael per scrivere insieme un film basato sul crossover a fumetti Django/Zorro. Il fumetto in questione, scritto da Tarantino e diffuso da Dynamite Entertainment e DC Comics, è un sequel del film del 2012 Django Unchained.

La storia si svolge molti anni dopo gli eventi di Django Unchained. Django è ancora un cacciatore di taglie e dal momento che a est pende una taglia sulla sua testa lui è sempre rimasto a ovest. Dopo aver portato la sicuro la moglie Broomhilda vicino Chicago, Django si rimette in viaggio inviandole denaro ogni volta che porta a termine un lavoro. Per caso, Django si imbatte nel sofisticato Diego de la Vega - il celebre Zorro - e si ritrova affascinato da questo peculiare personaggio. Dopo essere diventato il bodyguard di Diego, Django si unisce a lui in una missione per liberare la popolazione locale dalla schiavitù.

La cover del fumetto Django/Zorro, scritto da Quentin Tarantino

Si parla di un adattamento del fumetto Django/Zorro fin dal 2014, quando l'hackeraggio ai danni della Sony rivelò le email scambiate tra Quentin Tarantino e l'allora boss di Sony Amy Pascal. In una email Tarantino scrive "D/Z potrebbe essere divertente!" e la Pascal descrive la serie come "super cool." Al momento non sappiamo se sarà ancora la Sony a sviluppare Django/Zorro; la compagnia si è occupata della distribuzione del nuovo film del regista, C'era una volta a... Hollywood. Tarantino, però, potrebbe sviluppare Django/Zorro in autonomia e proporlo allo studio in un secondo momento.

L'uscita italiana di C'era una volta a Hollywood è fissata per il 19 settembre. Il film è ambientato nella Los Angeles del 1969 in cui tutto sta cambiando, dove l'attore televisivo Rick Dalton (Leonardo DiCaprio) e la sua storica controfigura Cliff Booth (Brad Pitt) cercano di farsi strada in una Hollywood che ormai non riconoscono più. Potete leggere la nostra recensione di C'era una volta a Hollywood.