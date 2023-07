Quentin Tarantino si tuffa nel Barbenheimer: double feature per il regista nel primo weekend

Quentin Tarantino sì è concesso il double Barbie e Oppenheimer nel primo weekend per sostenere l'uscita dei due film.

Nessuno è immune alla Barbenheimer-mania, neppure Quentin Tarantino. Il regista di culto si è accodato ai comuni mortali recandosi al cinema durante il fine settimana per celebrare il debutto di Barbie e del nuovo colossal di Christopher Nolan Oppenheimer.

In una foto pubblicata su Twitter, un utente ha scattato una foto del regista a Los Angeles con Roger Avary, il suo co-sceneggiatore di Pulp Fiction e co-conduttore del podcast Video Archives della coppia. La didascalia svela che Tarantino ha attraversato la strada dopo aver visto Oppenheimer per acquistare i biglietti per _Barbie, passando dal Westwood Village al Regency Bruin Theatre.

L'account Twitter di Video Archives Podcast ha osservato: "Sì, i nostri ragazzi erano fuori ieri sera a fare ciò che amano di più fare insieme, vedere film". Un successivo tweet di Roger Avery ha aggiunto: "Barbie, proiettato a Westwood ieri sera, ha avuto un pubblico così straordinario da applaudire letteralmente il film alla fine. Molti di loro erano entusiasti. Non lo vedevo da un po' ed è stato fantastico".

Curiosità nella curiosità, il Regency Bruin Theatre è il cinema che vediamo nell'ultimo film di Quentin Tarantino, C'era una volta a... Hollywood. Si tratta infatti del cinema in cui Sharon Tate (la star di Barbie Margot Robbie) compra un biglietto per sedersi tra estranei e guardare una commedia in cui recita.

L'esplosione del Barbenheimer al botteghino

Il fenomeno definito Barbeheimer ha attirato folle di spettatori nei cinema americani nel primo weekend di programmazione di Barbie e Oppenheimer, trasformatosi nel quarto weekend coi maggiori incassi della storia.

Doppio record d'incassi per Barbie, che supera i 155 milioni, e Oppenheimer, che arriva a 80,5 superando tutte le aspettative. vedremo come proseguirà la corsa dei due campioni d'incassi nelle prossime settimane.