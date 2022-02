Pussy Island: Zoe Kravitz ha riscritto la sceneggiatura mille volte dopo lo scandalo Weinstein

Dopo cinque anni, Zoe Kravitz è finalmente riuscita a concludere la sceneggiatura di Pussy Island, thriller che la vede esordire alla regia. La star ha infatti modificato più volte lo script, a causa dello scandalo Harvey Weinstein.

High Fidelity: Zoë Kravitz in una foto della serie

In un'intervista con Elle, Zoë Kravitz ha confermato di aver rielaborato ulteriormente la sceneggiatura di Pussy Island in seguito alle accuse contro Harvey Weinstein e all'ascesa del movimento #MeToo:

"Il film era originariamente ispirato dalla mancanza di conversazione sul modo in cui le donne vengono trattate, in modo specifico nell'industria dell'intrattenimento. Ho iniziato a scriverlo prima del #MeToo, prima di Harvey. Poi il mondo ha iniziato a parlare, quindi la sceneggiatura è cambiata molto. È diventato più una lotta per il potere e cosa significa quella lotta per il potere. L'ho riscritto un milione di volte. Ora siamo tipo, 'Accidenti! Lo stiamo facendo!"

Le riprese del thriller Pussy Island pare avranno inizio quest'estate, dopo una lunga elaborazione della sceneggiatura che, a quanto, sembra aver messo in crisi la giovane Zoe Kravitz.

Protagonista sarà Channing Tatum, al momento legato sentimentalmente con Zoe Kravitz, che ha pensato proprio a lui quando stava scrivendo la sceneggiatura:

"Lo conoscevo solo per Magic Mike e per i suoi spettacoli dal vivo, ho avuto la sensazione che fosse un vero femminista e volevo collaborare con qualcuno che fosse chiaramente interessato a esplorare questo argomento"