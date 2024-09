Channing Tatum, il tenero post per Zoë Kravitz: "Grazie per avermi trovato e visto"

Channing Tatum ha condiviso con i propri follower su Instagram una foto che lo ritrae in un momento di tranquillità in casa insieme alla fidanzata Zoë Kravitz che dorme sulle sue gambe. La coppia ha lavorato di recente nel film Blink Twice.

Il lungometraggio è il primo film da regista della star di The Batman, che per l'occasione ha scelto come protagonista il proprio partner. Nel post pubblicato da Tatum, l'attore ha dedicato un messaggio molto tenero nei confronti di Kravitz.

Grazie

"Dolcezza. È così stanca" ha scritto Channing Tatum nella didascalia "Mi chiedevo ogni volta se avrebbe retto e lei continuava a resistere, a scavare per la verità. Ha versato ogni singolo grammo di se stessa in questo film. Sono orgoglioso di essere al suo fianco, di questo film e di tutti quelli che vi hanno partecipato, per sempre. Sapendo cosa ci è voluto per realizzarlo. Nessuno lo saprà mai".

Channing Tatum ha ringraziato Zoë Kravitz per l'attenzione nei suoi confronti:"Grazie per avermi trovato e avermi visto, io e te contro tutto. Non batterò mai ciglio". La regista incontrò l'attore la prima volta per discutere della possibilità che interpretasse il magnate Slater King nel suo film.

Inizialmente, Tatum fece presente che la sceneggiatura non era ancora pronto e dopo essersi scambiati diversi messaggi di aggiornamento sul progetto, l'attore accettò la parte e i due iniziarono a frequentarsi in quel periodo, prima dell'inizio delle riprese. Zoë Kravitz in passato è stata sposata con Karl Glusman dal 2019 al 2020 mentre Channing Tatum ha vissuto un matrimonio di dieci anni, dal 2009 al 2019, con la co-star di Step Up Jenna Dewan, con la quale ha avuto la figlia Everly.

Nel cast di Blink Twice anche Adria Arjona, Naomi Ackie e Alia Shawkat. Il film è disponibile da fine agosto nelle sale cinematografiche.