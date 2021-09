Zoe Kravitz: al Met Gala 2021 il suo nude look conquista il red carpet (FOTO)

Il Met Gala 2021 ha offerto alle star la possibilità di sfilare con i loro abiti più singolari: Zoe Kravitz ha scelto un nude look in cui ha mostrato un lato B da urlo.

Il Met Gala 2021 ha offerto alle star hollywoodiane la possibilità di sfilare con i loro abiti più singolari. Ad aver colto la palla al balzo è stata Zoe Kravitz, che ha scelto un nude look davvero sorprendente, come potete vedere nelle foto qui sotto.

Come riportato da yahoo! news, Zoë Kravitz ha indossato un abito Saint Laurent firmato da Anthony Vaccarello realizzato in tessuto di cristallo che ha lasciato scoperto il fondoschiena.

La protagonista dell'atteso The Batman, però, è arrivata separata da Channing Tatum, che ha scelto di giungere al Met Gala prima di lei con un abbigliamento decisamente più sobrio. L'attore di Magic Mike, infatti, ha indossato un semplice tuxedo nero con scarpa abbinata e un fazzolettino bianco per spezzare.

Come riportato da PEOPLE, lo scorso mese Channing Tatum e Zoe Kravitz sono stati fotografati insieme a New York in atteggiamenti intimi. I due sono stati definiti "inseparabili" e, a giudicare dalle foto, sembrano andare molto d'accordo. Una risorsa informata ha dichiarato: "Channing e Zoe vanno molto d'accordo e hanno una particolare chimica. Zoe crede che Channing sia molto profondo sia come attore sia come persona. Channing, invece, adora l'indipendenza e il carattere brillante di Zoe".

Zoe Kravitz ha già preso parte al Met Gala nel 2008, nel 2015 e nel 2019. In un'occasione, l'attrice ha accompagnato i suoi genitori Lenny Kravitz e Lisa Bonnet. Channing Tatum, invece, ha partecipato all'evento soltanto una volta, nel 2007. I due attori si sono conosciuti sul set di Pussy Island, debutto di Zoe Kravitz dietro la macchina da presa. La produzione del film avrà inizio il prossimo anno.

Nel corso di un'intervista con Deadline, Zoe Kravitz ha raccontato a proposito del suo primo film da regista: "Chan è stato sempre la mia prima scelta. Ho scritto il personaggio pensando a lui sin dall'inizio. Credo che lui sia un vero femminista e non vedo l'ora di poter collaborare con una persona del genere".

Recentemente, Kravitz ha divorziato da Karl Glusman; Channing Tatum, invece, ha una figlia di 8 anni con Jenna Dewan, la sua ex moglie. Mentre lo scorso anno il Met Gala è stato annullato, quest'anno gli organizzatori hanno imposto il certificato di vaccinazione e l'uso della mascherina per tutti i partecipanti in ambienti interni.