Pulp Fiction: Michael Madsen non rimpiange di aver rifiutato il ruolo di Vincent Vega

La prima scelta di Quentin Tarantino per il ruolo di Vincent Vega in Pulp Fiction era Michael Madsen, ma lui rifiutò e ancora oggi non ha rimpianti riguardo a quella scelta.

Vincent Vega (John Travolta) e Jules Winnfield (Samuel L. Jackson) in Pulp Fiction

Michael Madsen e Quentin Tarantino avevano collaborato per il cult Le iene, in cui Madsen interpretava Vic Vega (alias Mr. Blonde). Nel documentario su Tarantino QT8: The First Eight, Madsen conferma i rumor sul suo rifiuto a Pulp Fiction e al ruolo di Vincent Vega. Madsen ha detto no all'amico preferendo il ruolo di Virgil Earp nel western di Lawrence Kasdan Wyatt Earp.

"Ero già legato a Wyatt Earp, e all'improvviso Quentin mi voleva per Pulp Fiction. E i due film si giravano contemporaneamente" spiega l'attore nel documentario.

Il ruolo di Vincent Vega, andato poi a John Travolta, è divenuto popolarissimo. Per fortuna Michael Madsen non ha rimpianti né rabbia nei confronti dell'occasione perduta: "Non è vero che Pulp Fiction ha rilanciato la carriera di John Travolta? Stava facendo film su neonati parlanti! E all'improvviso ecco che diventa Vincent Vega! Indossava quella parrucca. Fino a quel momento nessuno aveva visto Travolta con una fottuta pistola. Questa è una delle ragioni per cui il film ha funzionato."

Michael Madsen è tornato a collaborare con Quentin Tarantino nei successivi lungometraggi, tra cui il recente C'era una volta a... Hollywood, che uscirà nei cinema italiani domani. Qui potete leggere la nostra recensione di C'era una volta a... Hollywood.