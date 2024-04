Pulp Fiction, Tallulah Willis omaggia il padre Bruce partecipando al trentesimo anniversario del film

Tallulah Willis ha reso omaggio a suo padre Bruce Willis partecipando alla presentazione di Pulp Fiction in occasione del trentesimo anniversario dell'uscita del film durante il TMC Classic Film Festival. La terzogenita di Willis e dell'ex moglie Demi Moore si è presentata all'evento indossando un cappellino nero con il nome del padre scritto in bianco insieme alla matrigna e attuale moglie del padre, Emma Heming Willis.

Bruce Willis ha interpretato il pugile Butch Coolidge nel film diretto da Quentin Tarantino, al fianco di altre star come Samuel L. Jackson, Uma Thurman e John Travolta. All'attore, 69 anni, è stata diagnosticata la demenza frototemporale e per questo motivo è stato costretto a ritirarsi dalle scene.

La reunion del cast

Oltre a Tallulah Willis, all'evento del TMC Classic Cinema hanno partecipato anche diversi membri del cast di Pulp Fiction, protagonisti di una chiacchierata prima della proiezione del film, tra cui John Travolta, Samuel L. Jackson, Harvye Keitel e Uma Thurman, e alla presenza di Rosanna Arquette, Eric Stoltz, Julia Sweeney e diverse altre personalità di Hollywood.

Pulp Fiction è il secondo film diretto da Quentin Tarantino dopo il folgorante esordio de Le iene, e racconta le diverse storie intrecciate di criminali che bazzicano in qualche modo intorno alla malavita in California, tra dialoghi improbabili e violenza. Il film è diventato ben presto un cult degli anni '90 e uno dei titoli più acclamati e menzionati nella carriera del regista di Knoxville. Grazie al film, Quentin Tarantino e Roger Avary vinsero l'Oscar alla miglior sceneggiatura originale, dopo aver conquistato la Palma d'Oro al Festival di Cannes. Pulp Fiction fu il lungometraggio che permise a Quentin Tarantino di essere conosciuto in tutto il mondo e di diventare uno dei registi più influenti e apprezzati in tutto il mondo.

È di ieri la notizia che Quentin Tarantino non girerà più The Movie Critic, il film che avrebbe dovuto essere l'atto conclusivo della sua carriera dietro la macchina da presa.