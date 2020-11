Pulp Fiction: John Travolta e Samuel L. Jackson di nuovo insieme in uno spot natalizio (video)

John Travolta e Samuel L. Jackson sono i protagonisti di un nuovo spot natalizio e nel video condiviso online si può persino assistere a una versione festiva dell'iconico balletto creato per il film diretto da Quentin Tarantino.

John Travolta interpreta l'icona natalizia e Samuel L. Jackson appare sullo schermo per spiegare che Capital One cerca online i coupon utilizzabili e li applica in modo automatico agli ordini.

Jackson indossa inoltre una t-shirt che rende omaggio a Pulp Fiction e che ritrae un hamburger che indossa un cappello da Babbo Natale e la scritta "Buone Feste 'Con Formaggio".

L'attore viene però inserito nella lista dei "cattivi" a causa del suo linguaggio colorito.

John Travolta, inoltre, si esibisce in qualche passo di danza in pieno stile cult tarantiniano.