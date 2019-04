Psycho, su Netflix in streaming da oggi!

Dal 17 aprile arriva Psycho su Netflix: disponibile in streaming il discusso remake shot by shot di Gus Van Sant dell'originale di Alfred Hitchcock!

Siamo a metà aprile ma il catalogo di Netflix si fa sempre più ricco: ad arrivare in streaming è Psycho, il famoso remake di Gus Van Sant del capolavoro di Alfred Hitchcock.

La celebre storie stavolta è ambientata a Phoenix, Arizona, esattamente venerdì 11 dicembre 1998. Marion Crane è la segretaria di un'agenzia immobiliare e durante un normale incarico di lavoro, si ritrova in mano 400.000 dollari in contanti destinati a una vendita. La ragazza se ne appropria e fugge verso la California, dove abita il suo ragazzo Sam. Il viaggio, però, è pieno di imprevisti; prima il capo la vede, poi un poliziotto la trova sospetta, finché un diluvio la fa fermare in un motel isolato, il Bates Motel. Qui fa la conoscenza di Norman, un simpatico e strano gestore di hotel...

Anne Heche nel remake di Psycho

Il cast di questo progetto è di quelli ingombranti: Vince Vaughn interpreta Norman Bates, Anne Heche è Marion Crane, Julianne Moore sua sorella Lila Crane, Viggo Mortensen è Samuel Loomis e William H. Macy è Milton Arbogast. Gus Van Sant ha voluto rendere omaggio ad Alfred Hitchcock realizzando un remake molto simile all'originale, inquadratura per inquadratura, adottando lo stesso montaggio, stessi dialoghi e grossomodo stessa trama. Alcune differenze ci sono, come l'anno in cui la pellicola è ambientata e la somma di banconote che la donna ruba. Alcune scene sono più esplicite, come la primissima sequenza in cui Sam Loomis (Viggo Mortensen) è nudo sul letto e non già vestito come nell'originale, o la masturbazione di Norman (Vaughn) mentre spia Marion, non presente nel film del 1960.

Psycho è solo una delle tante novità in catalogo ad aprile su Netflix, che questo mese ha messo a disposizione degli utenti nuove attese serie tv, saghe memorabili e grandi cult.