Psycho: stasera su Iris il film di Gus Van Sant

Psycho arriva stasera su Iris, alle 21:20 circa, per una serata all'insegna del brivido ma non di Alfred Hitchcock: il film che la rete Mediaset manderà in onda, infatti, è la versione del classico datata 1998 e firmata da Gus Van Sant.

La storia, a distanza di quasi 40 anni, non è cambiata: una segretaria (interpretata da Anne Heche) ruba del denaro ad un cliente in affare con il suo boss. Lungo la strada, per raggiungere il suo ragazzo, si ferma in un lugubre motel gestito dall'ormai celebre Norman Bates, qui interpretato da Vince Vaughn.

Anne Heche nel remake di Psycho

Gus Van Sant dà vita a una riedizione del classico di Alfred Hitchcock riproponendole inquadratura per inquadratura, con attori diversi (ovviamente), con qualche modifica nei dialoghi e con l'aggiunta del colore. Anche la colonna sonora è quella originale di Bernard Hermann, riarrangiata per un complesso orchestrale raddoppiato da Danny Elfman insieme a Steve Bartak.