Rolling Stone ha stilato la lista dei 50 peggiori film dei più grandi registi

Tutti i registi, anche i più grandi, hanno il loro carico di film giudicati scadenti, chi più e chi meno. Rolling Stone ha deciso di pubblicare la lista dei 50 film peggiori di coloro che sono considerati tra più grandi registi nella storia del cinema.

Anne Heche nel remake di Psycho

Nella lista spiccano nomi di cineasti che hanno realizzato alcuni tra i più importanti capolavori della settima arte ma che, ad un certo punto della loro carriera, sono incappati in lungometraggi accolti tiepidamente o considerati mediocri.

La scelta dei film

Tra i titoli che spiccano ci sono Jack di Francis Ford Coppola, con protagonista Robin Williams e risalente al 1996. Roger Ebert definì Genitori cercasi di Rob Reiner come uno dei peggiori film mai realizzati mentre per Steven Spielberg è stato scelto Indiana Jones e il Regno del Teschio di Cristallo, preferito ad altri titoli discussi come 1941 - Allarme a Hollywood, Always - Per sempre e Il GGG - Il grande gigante gentile. The Fountain - L'albero della vita è la scelta nella filmografia di Darren Aronofsky.

E James Cameron? Nel suo caso è stato scelto Piraña paura, girato insieme a Ovidio G. Assonitis mentre per Martin Scorsese è stato scelto America 1929 - Sterminateli senza pietà. C'è chi lo guarda nonostante il risultato finale ma nella lista è incluso anche Psycho, remake di Gus Van Sant, e non è risparmiato nemmeno Alfred Hitchcock, che è costretto a fare i conti con Giunone e il pavone. Le opinioni saranno certamente divergenti ma