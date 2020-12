Promising Young Woman, Carey Mulligan commenta la recensione di Variety che critica il suo aspetto

Carey Mulligan ha commentato la recensione di Promising Young Woman pubblicata da Variety in cui si mette in dubbio che sia sufficientemente avvenente per il ruolo.

Carey Mulligan ha commentato la recensione della sua ultima fatica, Promising Young Woman, in cui si critica apertamente il suo aspetto fisico mettendo in dubbio la necessità di riservare tanta attenzione all'attrice inglese.

Wildlife: Carey Mulligan in una scena del film

La Mulligan, che ha esordito sul grande schermo con Orgoglio e pregiudizio del 2005, interpretando la giovane Kitty Bennet, ha ottenuto la sua prima nomination all'Oscar per il film An Education, del 2009. Da allora, l'attrice è apparsa in film ben accolti come Inside Llewyn Davis, Drive e Mudbound. La sua ultima, Promising Young Woman, ha esordito al Sundance Film Festival prima di approdare nelle sale americane questo Natale.

Purtroppo, però, non tutte le recensioni sono state entusiasmanti. La recensione di Variety firmata da Dennis Harvey trascorre una "quantità preoccupante di tempo" a insistere sull'aspetto dell'attrice scrivendo: "Considerando che con Carey Mulligan, Cassie indossa il suo equipaggiamento per attirare gli uomini come una pessima drag queen, anche i suoi lunghi capelli biondi sembrano posticci".

In un profilo pubblicato dal NYT, Carey Mulligan ha ammesso di aver letto la recensione in questione commentando:

"Sembrava che dicesse che non sono abbastanza hot per mettere in atto questo tipo di stratagemma".

L'attrice inglese è riuscita a farsi scivolare addosso la critica sostenendo che non si tratta di qualcosa che ha ferito il suo amor proprio, ma non capisce perché il recensore abbia dovuto menzionare questo aspetto:

"Mi ha fatto impazzire. Mi sono detta 'Sul serio? Per questo film scrivi un commento come questo? Adesso? Nel 2020? Non riuscivo a crederci".

Promising Young woman racconta, infatti, la storia di Cassie, che lavora come barista e ha abbandonato gli studi in medicina. Di notte, Cassie attira gli uomini con intenzioni non particolarmente pacifiche per vendicare la morte della migliore amica. Un suo ex compagno di studi, Ryan (Bo Burnham), rientra nella sua vita e sembra aprire la strada a una possibile speranza di guarigione, ma nuovi dettagli sulla morte dell'amica fanno infuriare Cassie spingendola fino al limite.