Project Hail Mary: ecco quando arriverà il primo trailer del film con Ryan Gosling

Project Hail Mary, il film con star Ryan Gosling tratto dal romanzo di Andy Weir, arriverà nei cinema americani il 20 marzo 2026 e Amazon MGM Studios ha ora svelato quando arriverà il primo trailer.

L'appuntamento per i fan è per lunedì 30 giugno, giorno durante il quale verrà presentato online il video mostrato in anteprima al CinemaCon ad aprile.

Cosa racconta il film

Alla regia di Project Hail Mary sono stati impegnati Phil Lord e Christopher Miller, mentre la sceneggiatura è firmata da Drew Goddard.

Oltre al protagonista Ryan Gosling, nel cast del film sci-fi ci sono Sandra Huller, Milana Vayntrub, Bastian Antonio Fuentes, Isla McRae e James Wright.

Al centro della trama c'è il professore Ryland Grace che si risveglia a bordo di una navicella spaziale distante anni luce dalla Terra e senza alcun ricordo del proprio passato. Mentre i suoi ricordi iniziano progressivamente a riaffiorare, l'uomo inizia a scoprire anche la propria missione: individuare il segreto di una misteriosa sostanza che sta minacciando di far 'morire' il sole. Ryland dovrà usare tutte le sue conoscenze e dare spazio a idee fuori dagli schemi pur di salvare la Terra e i suoi abitanti dall'estinzione. Mentre tenta di compiere la sua missione, inoltre, Grace sarà alle prese con un incontro inaspettato che porterà alla nascita di un'inaspettata amicizia.

Nel team della produzione ci saranno Gosling, i due registi, lo scrittore Andy Weir, e Amy Pascal.

Il poster del film:

Project Hail Mary: il poster del film

Cosa attendersi da Project Hail Mary

Lo sceneggiatore Drew Goddard, alcuni mesi fa, aveva parlato di Project Hail Mary spiegando: "Se vi è piaciuto Sopravvissuto - The Martian, sospetto che vi piacerà realmente quello che stiamo preparando con Hail Mary. Io, Chris e Phil ci conosciamo da decenni ormai e amo il loro lavoro. E poi, ovviamente, Ryan Gosling è uno dei talenti più sorprendenti della nostra epoca".