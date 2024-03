Il problema dei 3 corpi, il messaggio di guerrilla marketing nelle stazioni italiane: 'Siete insetti'

Questa mattina la scritta "Siete insetti" è comparsa sulle insegne delle principali stazioni italiane, ma la colpa è del guerrilla marketing di Netflix per la serie Il problema dei 3 corpi, la cui prima stagione ha debuttato lo scorso weekend sulla piattaforma.

Le scritte sono comparse nelle stazioni dei treni di Roma e Milano e inizialmente il pubblico pensava si trattasse di un attacco hacker o di una qualche specie di interferenza. Tuttavia, il mistero è stato risolto dalla comparsa del simbolo dei tre anelli concentrici che compare spesso nel corso della serie Netflix.

Il problema dei 3 corpi

Il problema dei tre corpi è il titolo del primo romanzo della saga letteraria di Cixin Liu, incentrato più sulla profondità e la natura dell'universo che sull'action fantascientifica tout court. La storia si concentra sulle conseguenze di un'invasione aliena e sulla potenziale distruzione della Terra. Nel 2007 la comunità scientifica cinese è scossa da una misteriosa serie di suicidi di celebri fisici. Wang Miao, professore di nanotecnologie, viene reclutato da una task force militare per indagare su quei decessi. Nel frattempo, si fa coinvolgere sempre più da un videogioco on line, Tre Corpi, ambientato su un mondo alieno nel quale si susseguono Ere dell'Ordine, propizie alla vita, e feroci Ere del Caos. Ma cos'è il problema dei 3 corpi?

Cosa significa il titolo della serie?

Fondamentalmente, è un problema che esiste in fisica e meccanica e si manifesta nel modo seguente: quando ci sono tre particelle o masse in orbita l'una attorno all'altra, non esiste un'unica equazione chiara che ti dica dove si troverà ciascuno di questi corpi in un dato momento. È semplicemente troppo caotico, in altre parole, provare a usare la matematica per prevedere queste tre posizioni.

Al di fuori del regno della matematica, il problema dei 3 corpi può descrivere tutti i tipi di scenari in cui l'introduzione di un terzo fattore invita all'instabilità, all'imprevedibilità e al caos.

Come evidenzia la nostra recensione de Il problema dei 3 corpi, calando il concetto matematico all'interno dello show, viene mostrato come l'annuncio dell'arrivo degli alieni provochi reazioni diverse nella popolazione.