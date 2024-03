Il problema dei 3 corpi confonde gli spettatori di Series Mania: 'È un po’ come guardare di nuovo Lost'

Il problema dei 3 corpi, l'attesa serie Netflix firmata dai creatori de Il trono di spade David Benioff e D.B.Weiss con Alexander Woo, ha confuso e diviso gli spettatori di Series Mania, manifestazione dedicata alla serialità di Lille, tanto che in molti l'hanno paragonata a Lost.

"È una serie molto ambiziosa e di grande portata, ma mi chiedo quando tutti gli agganci che mi hanno intrigato mi ricompenseranno con la conoscenza. Vedo molto potenziale, ma non vedo un percorso chiaro", ha detto l'attore Malick Bauer a Variety dopo la proiezione. Uno dei giurati del Concorso Internazionale di quest'anno, Bauer è noto per la prima serie Disney+ tedesca Sam - A Saxon.

"Può essere una grande cosa, ma mi preoccupa che al pubblico non venga concesso il tempo necessario" ha proseguito. "È uno dei problemi più grandi degli show di oggi: devi catturare subito le persone, altrimenti troveranno qualcos'altro. È troppo lento? Per un consumatore medio nel 2024, sì. Per un artista no. È un po' come guardare di nuovo Lost. Sono disposto ad aspettare, ma non sono sicuro che il mercato mi seguirà".

Il regista Bertrand Desrochers, autore della miniserie Les Oubliettes, ha aggiunto: "Mi ha ricordato Dune, dove il primo film fungeva da anticipazione per il secondo. 'Oh guardate, Zendaya!' Se mi date i soldi per un altro film, vi mostrerò di più. Si tratta di costruire questa suspense".

Mentre sono parecchi gli interpreti che hanno deciso di parlare solo fuori dai microfono, definendo i primi due episodi "lenti", "troppo complicati" e "freddi", c'è chi pensa che Il problema dei tre corpi potrebbe non essere in grado di bissare il successo de Il trono di spade, ma di arrivare a guadagnarsi lo status di culto.

Significati misteriosi e invasioni aliene

Il problema dei 3 corpi è il titolo del primo romanzo della saga letteraria di Cixin Liu, incentrato più sulla profondità e la natura dell'universo che sull'action fantascientifica tout court. La storia si concentra sulle conseguenze di un'invasione aliena e sulla potenziale distruzione della Terra. Nel 2007 la comunità scientifica cinese è scossa da una misteriosa serie di suicidi di celebri fisici. Wang Miao, professore di nanotecnologie, viene reclutato da una task force militare per indagare su quei decessi. Nel frattempo, si fa coinvolgere sempre più da un videogioco on line, Tre Corpi, ambientato su un mondo alieno nel quale si susseguono Ere dell'Ordine, propizie alla vita, e feroci Ere del Caos. Ma cos'è il problema dei 3 corpi?

Il problema dei tre corpi: una scena

Come evidenzia la nostra recensione de Il problema dei 3 corpi, calando il concetto matematico all'interno dello show, viene mostrato come l'annuncio dell'arrivo degli alieni provochi reazioni diverse nella popolazione. Gli alieni raggiungeranno la Terra tra 450 anni, portando alcune persone a chiedersi perché dovrebbero preoccuparsi di prepararsi oggi dal momento che non saranno nemmeno presenti per affrontare la minaccia. Altri, disillusi dallo stato del mondo, vogliono collaborare con gli alieni in cambio di una sorta di immunità dalle loro intenzioni distruttive. Come tutte queste storie si intrecceranno lo scopriremo il 21 marzo su Netflix.