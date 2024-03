Il problema dei 3 corpi: Barak Obama ha rifiutato un cameo in maniera esilarante

Purtroppo Barack Obama non farà un cameo ne Il problema dei tre corpi, l'attesissima serie Netflix dei creatori de Il trono di spade. In particolare, l'ex presidente avrebbe rifiutato l'opportunità di apparire nell'imminente show che ruota attorno a un'invasione aliena della Terra, in un modo esilarante, secondo quanto raccontato dai produttori esecutivi David Benioff e D.B. Weiss.

Il rifiuto di Obama

"Obama ha firmato un biglietto molto divertente quando abbiamo cercato di convincerlo a fare un cameo", racconta Benioff a Usa Today, parafrasando la missiva. "C'era scritta una cosa tipo: 'Nel caso in cui ci fosse una vera invasione aliena, penso che probabilmente dovrei risparmiarmi per quella crisi'". "Vuole risparmiarsi nel caso in cui accada per davvero", aggiunge Weiss.

Quando Benioff e Weiss si sono interessati per la prima volta all'adattamento de Il problema dei tre corpi della scrittrice cinese Liu Cixin, vincitrice di un premio Hugo, sono stati entusiasti di scoprire che Obama era un grande fan. I due avevano dichiarato al New York Times nel 2017 che l'epopea fantascientifica apocalittica rappresentava una fuga un'insolita dalle pressioni del lavoro presidenziale.

"La sua portata era immensa. Quindi era divertente da leggere. In parte perché i miei problemi quotidiani con il Congresso sembrano abbastanza insignificanti a confronto all'invasione aliena!", aveva detto Obama. L'ex Presidente degli Stati Uniti d'America è stato anche un grande fan de Il trono di spade della HBO, e ha assistito persino a delle proiezioni in anteprima della serie HBO.

Il problema dei tre corpi

Benioff, Weiss e Alexander Woo (True Blood) hanno scritto e prodotto esecutivamente la nuova serie in 8 parti. Lo show verrà presentato in anteprima mondiale al South by Southwest venerdì e debutterà su Netflix il 21 marzo. Finora Obama non ha richiesto di assistere alla proiezione anticipata. "Non manda messaggi, non chiama", scherza Weiss. Intanto qui potete leggere la nostra recensione de Il problema dei tre corpi.

Il cast dello show che include gli ex attori de Il trono di spade Liam Cunningham, John Bradley e Jonathan Pryce. Bradley interpreta uno dei giovani e brillanti fisici (insieme a Eiza González, Jovan Adepo, Alex Sharp e Jess Hong) che vengono presi di mira dagli alieni in arrivo.