Prime Video aggiunge le pubblicità anche in Italia: ecco quando e come evitarle

Svelati i prezzi dei nuovi abbonamenti e le istruzioni su come evitare le interruzioni

Dopo l'arrivo delle pubblicità su Prime Video per quanto riguardava il mercato americano, il colosso dell'intrattenimento ha annunciato la stessa mossa strategica anche per l'Italia.

A partire dal prossimo 9 aprile 2024, "i film e le serie presenti su Prime Video Italia includeranno un numero limitato di annunci pubblicitari". Questa mossa strategica, adottata anche da Netflix, consentirà al colosso di continuare a "investire in contenuti di qualità e di aumentare questi investimenti nel tempo e di conseguenza supportare il mantenimento della qualità e quantità dei contenuti inclusi in Prime Video".

A differenza delle altre piattaforme digitali, però, questa nuova strategia non comporterà una riduzione o un aumento dell'attuale prezzo dell'abbonamento. Tuttavia, sarà possibile evitare le interruzioni pubblicitarie pagando un supplemento di 1,99€ al mese.

Quanta pubblicità ci sarà?

L'annuncio non definisce esattamente quanta pubblicità verrà inserita nei contenuti e con quale intervallo di tempo verrà dilazionata, ma ci tiene a precisare che si tratterà comunque di un quantitativo di spot inferiore a quello della televisione lineare.

All'interno di questa novità saranno esclusi ovviamente i contenuti noleggiati o acquistati tramite la piattaforma digitale. I film e le serie in questione non avranno interruzioni pubblicitarie.

L'annuncio completo

Gentile cliente Prime, ti contattiamo per informarti di una novità relativa alla tua esperienza su Prime Video. A partire dal 9 aprile 2024, i film e le serie TV di Prime Video includeranno un numero limitato di annunci pubblicitari. Questa novità ci permetterà di continuare ad investire in contenuti di qualità e di aumentare questi investimenti nel tempo e di conseguenza supportare il mantenimento della qualità e quantità dei contenuti inclusi in Prime Video.

Puntiamo ad avere un numero significativamente inferiore di annunci pubblicitari rispetto alla televisione lineare e ad altri servizi di streaming. Non c'è alcuna modifica all'attuale prezzo del tuo abbonamento Prime.

Offriremo anche una nuova opzione senza pubblicità pagando un supplemento di 1,99€ al mese.