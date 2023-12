Prime Video aggiungerà gli annunci pubblicitari a partire dal 29 gennaio

A partire dal 29 gennaio Amazon introdurrà ufficialmente gli annunci pubblicitari per i contenuti di intrattenimento di Prime Video. In particolare, gli spot pubblicitari verranno introdotti per le serie tv e i film in onda sul servizio negli Stati Uniti, nel Regno Unito, in Germania e in Canada. Seguiranno Francia, Italia, Spagna e Messico e Australia. Secondo il gigante della vendita a dettaglio la mossa consentirà al servizio di "continuare a investire in contenuti accattivanti e ad aumentare tale investimento per un lungo periodo di tempo".

Una tarriffa aggiuntiva eliminerà gli annunci

Gli annunci funzioneranno similmente a quelli delle piattaforme concorrenti Hulu e Tubi, che presentano gli spot pubblicitari sia prima che durante un contenuto, spesso interrompendo a metà la visione. Tuttavia, come altri streamer, anche Amazon offrirà la possibilità di rimuovere completamente la pubblicità pagando una tariffa aggiuntiva di 2,99 dollari al mese.

L'annuncio

Riportiamo la comunicazione inviata agli abbonati di seguito: "Oggi vi scriviamo in merito a un imminente cambiamento nella vostra esperienza Prime Video. A partire dal 29 gennaio, i film e gli show televisivi di Prime Video includeranno una pubblicità limitata. Questo ci consentirà di continuare a investire in contenuti interessanti e di incrementare tale investimento per un lungo periodo di tempo. Il nostro obiettivo è quello di avere un numero significativamente inferiore di pubblicità rispetto alla TV lineare e agli altri fornitori di TV in streaming. Non è richiesta alcuna azione da parte dell'utente e non vi è alcuna modifica al prezzo attuale della sua iscrizione a Prime. Offriremo anche una nuova opzione senza pubblicità per un costo aggiuntivo di 2,99 dollari al mese che potete sottoscrivere qui. I clienti Prime Video hanno la possibilità di pre-registrarsi per l'opzione mensile senza pubblicità, ma la fattura non verrà addebitata fino al 29 gennaio".