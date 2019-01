Amazon Prime Video ha 5 volte più film di Netflix, ma quelli di Netflix hanno voti migliori

Qualità o quantità? Meglio avere un catalogo nutrito o una minor scelta, ma di maggior qualità? E' questa la domanda che si pongono gli utenti delle piattaforme streaming. A sorpresa scopriamo che Amazon Prime Video ha una libreria di 17.461 film, cinque volte più ampia della libreria di Netflix, ferma a 3.839 film, mentre Hulu ne possiede appena 2.336. I dati provengono da Streaming Observer.

Se si guarda alla qualità, però, la musica cambia, Netflix ha 592 titoli promossi su Rotten Tomatoes, Prime Video ne ha appena 232, solo 9 in più di quelli di Hulu. Netflix ha più film 'Certified Fresh' di Amazon Prime Video, Hulu ed HBO NOW messe insieme. Quasi il 16% dei film su Netflix hanno avuto buone recensioni dai critici, mentre Amazon ha uno scarso 1.3%. Questo non significa che tutti i film abbiano ottenuto recensioni entusiastiche, ma a quanto pare la qualità di Netflix sarebbe ben sopra la media delle altre piattaforme streaming.

Vedremo cosa accadrà nei prossimi anni con l'espansione di nuove piattaforme streaming come le preannunciate Disney+ e Apple. Con l'aumento di piattaforme, sicuramente il mercato muterà, ma per adesso Netflix resta la regina incontrastata della qualità, almeno secondo Rotten Tomatoes.

