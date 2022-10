Netflix annuncia la data del debutto del piano Base con pubblicità

I vertici Netflix hanno svelato la data prevista per il debutto del piano Base con pubblicità anche in Italia, che avrà un costo ridotto.

Netflix ha annunciato la data del debutto del piano Base con pubblicità: gli utenti potranno scegliere la nuova opzione, più economica in cambio di interruzioni pubblicitarie, a partire dal 3 novembre alle ore 17.

Il costo della nuova opzione è parià a 5,49 euro al mese

L'opzione Base con pubblicità sarà disponibile in 12 paesi: in Australia, Brasile, Canada, Corea, Francia, Germania, Giappone, Italia, Messico, Regno Unito, Spagna e Stati Uniti.

I piani attuali non verranno modificati e si tratterà quindi di un'aggiunta a quelli Base, Standard e Premium.

A rimanere invariati saranno la disponibilità di un'ampia varietà di programmi televisivi e film di grande qualità; l'esperienza di visione personalizzata; la disponibilità su una vasta gamma di televisori e dispositivi mobili; e la possibilità di cambiare o disdire il piano in qualsiasi momento.

Il piano Base con pubblicità, invece, avrà una qualità video fino a 720p/HD (ora sia per il piano Base con pubblicità sia per il piano Base); una media di 4-5 minuti di interruzioni pubblicitarie all'ora; un numero limitato di film e programmi televisivi non sarà disponibile a causa di restrizioni legate alle licenze (in attesa che vengano stretti alcuni accordi necessari); e nessuna possibilità di scaricare titoli.

Al momento del lancio le pubblicità avranno una durata di 15 o 30 secondi e saranno inserite prima e durante le serie e i film.