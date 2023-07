Prime Day 2023, il gioco da tavolo Dune: Imperium è sceso di prezzo su Amazon

Su Amazon il gioco da tavolo Dune: Imperium, ispirato ai film e al libro omonimo, è in super offerta per il Prime Day 2023; un prezzo come questo non può non far gola ai fan di sempre.

Dune: Imperium, l'emozionante gioco da tavolo perfetto per i fan del libro e dei film, è in offerta su Amazon in occasione del Prime Day 2023. Sul sito potete trovarlo a 39,99€, con uno sconto del 20% sul prezzo base. Se interessati passate dal box seguente.

Entrando più nel dettaglio, la scatola di Dune: Imperium, in offerta per il Prime Day 2023, comprende: il tabellone di gioco, 13 segnalini agente, i componenti dei giocatori, i segnalini risorsa, 200+ Carte, 8 leader, 25 segnalini in cartoncino, e il regolamento.

Dune, Rebecca Ferguson: "Il primo film non vale niente paragonato a Dune: Parte Due"

Lanciatevi anche voi in una competizione che mira al potere assoluto sul pianeta Arrakis. La strategia sarà un elemento fondamentale del vostro cammino in Dune: Imperium. Che si tratti di abilità fisiche o diplomatiche, sarete in grado di farvi strada con le vostre sole forze?