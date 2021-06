Prima o poi mi sposo: stasera su Paramount Network il film con Jennifer Lopez e Matthew McConaughey

Jennifer Lopez protagonista, stasera su Paramount Network alle 21:10, con la commedia romantica Prima o poi mi sposo, diretta da Adam Shankman nel 2001, con Matthew McConaughey accanto alla regina del latin pop.

The Wedding Planner: Matthew McConaughey e Jennifer Lopez in una scena

L'italo-americana Mary Fiore (Jennifer Lopez) è un'organizzatrice di matrimoni entusiasta del suo lavoro. Purtroppo non ha mai tempo per l'amore. Suo padre decide così di presentarle Massimo (Justin Chambers), un bel ragazzo italo-americano come lei, gradito alla sua famiglia.

Mentre attraversa la strada, Mary rischia di essere investita da un camion della spazzatura ma a salvarla arriva Steve (Matthew McConaughey), un uomo meraviglioso con cui trascorre una piacevole serata.

Purtroppo Mary scopre che quello che ha davanti è proprio il futuro sposo di cui lei sta organizzando il matrimonio...

The Wedding Planner - Prima o poi mi sposo non sarà proprio ricordato come il punto più alto nella carriera di Jennifer Lopez: dopo la nomination ai Razzie Awards nel 2001 come peggior attrice protagonista, ne ha ricevuta una seconda, sempre per colpa dello stesso ruolo, nel 2009 come peggiore attrice del decennio.