The Wedding Planner, Jennifer Lopez svela cosa le ha detto Matthew McConaughey prima di baciarla

Jennifer Lopez ricorda una delle scene più impegnative della romcom The Wedding Planner e svela la sua battuta preferita pronunciata dal collega Matthew McConaughey prima di baciarla.

Jennifer Lopez ha ammesso di ricordare perfettamente cosa le disse Matthew McConaughey sul set di The Wedding Planner prima di baciarla nella scena più iconica del film in cui l'attrice viene quasi investita da un cassonetto mentre cerca di sfilare la scarpa da una grata.

The Wedding Planner: Matthew McConaughey e Jennifer Lopez in una scena

Jennifer Lopez svela: "Una delle mie battute preferite, uno dei motivi per cui amo quella sceneggiatura era 'Puzzi di formaggio grigliato e prugne', penso di aver detto che è probabilmente uno dei migliori odori del mondo. Era solo l'idea che lei svanisse e questo Principe Azzurro la salva e le dice 'Puzzi di formaggio grigliato e prugne'".

Anche Matthew McConaughey ricorda bene quel momento e aggiunge: "Quello è stato il giorno in cui ho detto 'Oh, J.Lo è una dura' perché su era fatta amale alla caviglia mentre interpretava lo stunt personalmente. Un sacco di persone non lo avrebbero fatto. Ho scopetto che amava lavorare duramente e voleva fare tutto da sola, anche scene potenzialmente pericolose".

Jennifer Lopez conviene col collega che quella era un'acrobazia difficile da portare a termine, ma ricorda che lui le aveva promesso che non avrebbe fatto tardi nello spingerla via:

"Mattew, sei stato l'eroe del giorno, questo è certo. È stato così divertente."