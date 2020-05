Prima o poi mi sposo, Matthew McConaughey a Jennifer Lopez: "Tu sei più che abbastanza"

Jennifer Lopez e Matthew McConaughey rievocano l'esperienza sul set di Prima o poi mi sposo auspicando di ripeterla presto. La Lopez ha condiviso una clip della commedia romantica del 2001 in cui recita a fianco di McConaughey ricordando i bei tempi.

Nella clip Mary, il suo personaggio, piange mentre confessa a Steve (Matthew McConaughey) i suoi sentimenti spiegando di non sentirsi all'altezza e di non essere abbastanza, ma Steve la rassicura. E "Tu sei abbastanza" è la frase riportata dalla Lopez che ha taggato il collega nel video.

Matthew McConaughey ha risposto nei commenti scrivendo: "Tu sei più che abbastanza."

In un altro post l'attore ha condiviso un video in cui parla dell'esperienza sul set del film insieme a Jennifer Lopez:

"Jennifer era già stata scelta, la produzione cercava il protagonista maschile. Credo che si avvicinasse uno scioperto dei sceneggiatori, così stavano cercando di realizzare più film possibile e poù velocemente poissibile per via del rischio dello stop. Per via dello sciopero non avremmo potuto fare altri film. Ricordo bene questo dettaglio perché mi hanno scelto e mi hanno pagato molto bene".