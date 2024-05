Prey stasera su Rai 2: trama e cast del prequel di Predator

Stasera in prima visione va in onda il quinto capitolo della serie cinematografica Predator.

Prey è il film in prima visione in onda stasera su Rai 2 in prima serata alle 21:20. La pellicola del 2020 è diretta da Dan Trachtenberg ed è stata scritta da Patrick Aison, le musiche sono state composte da Sarah Schachner. Trama e cast del lungometraggio.

Prey

Prey è stato presentato in anteprima al Comic Con di San Diego il 21 luglio 2022. In Italia è stato reso disponibile su Disney+ nell'agosto dello stesso anno. La pellicola è il quinto capitolo della serie cinematografica Predator ed è considerato il prequel dei precedenti quattro film. Vi abbiamo parlato del lungometraggio nella nostra recensione di Prey.

La serie cinematografica Predator include ad oggi:

Amber Midthunder è Naru

Trama

America, intorno al 1700. La giovane Naru è una combattente abile e resistente. Ha appreso le tecniche di caccia da alcuni dei più leggendari cercatori di prede che popolano le Grandi Pianure, e intende proseguire la tradizione dopo essere diventata a sua volta un capo branco.

Dopo aver scampato un pericolo nella lotta contro un orso, Naru si accorge che a salvarla è stato probabilmente un altro predatore, dotato di enormi artigli che mai aveva conosciuto in precedenza. Naru si ritroverà così ad affrontare un alieno altamente evoluto dotato di un arsenale tecnologicamente avanzato e, forse, proveniente dal futuro.

Naru e la sua gente dovranno intraprendere una feroce lotta contro il predatore alieno, in una battaglia dove il coraggio e il desiderio di sopravvivenza saranno due requisiti irrinunciabili per respingere un nemico altrimenti imbattibile.

Una scena del film di Rai 2 di stasera

Interpreti e personaggi