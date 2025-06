Predator: Killer of Killers introduce Prey 2?

Il film animato della saga di Predator, da poco tempo su Disney Plus, Killer of Killers, potrebbe aver introdotto il sequel di Prey, spin-off della saga

Dopo il successo di critica e il favorevole riscontro del pubblico ottenuto da Prey nel 2022, il franchise di Predator era al culmine del successo e i fan erano ansiosi di vedere qualcosa di nuovo. Il regista Dan Trachtenberg era destinato a diventare l'artefice di una serie come non se ne erano mai viste prima, e i frutti del suo lavoro sono stati svelati questa settimana con Predator: Killer of Killers, il primo nuovo progetto della serie dopo Prey.

Con questo nuovo film, la saga non solo ottiene il suo primo film d'animazione, ma anche un'antologia che esplora come i guerrieri di diversi periodi storici reagiscono alla minaccia dei Predator. Tuttavia, alla fine del film c'è molto di più.

Se non avete visto ancora Killer of Killers, fate attenzione, seguono spoiler sul film.

In Predator: Killer of Killers ci sono diversi segmenti, che dividono le diverse storie dei personaggi, ognuna di esse si conclude con un sorprendente colpo di scena, i guerrieri vengono strappati dal loro ambiente sulla Terra e imprigionati su una nave intergalattica. Alla fine del terzo segmento non solo otteniamo una risposta a ciò che sta accadendo lì, ma anche un'espansione della tradizione di Predator in un modo unico. Il film non solo fonde tutte le sue storie in questo momento, ma sembra anche rovinare completamente Prey 2 con due grandi sorprese sul finale.

Predator: Killer of Killers - Spiegazione del finale

Predator: Killer of Killers - Un primo piano dei uno dei protagonisti del film

L'ultimo segmento di Predator: Killer of Killers vede i tre personaggi umani, la guerriera vichinga Ursa (Lindsay LaVanchy), l'assassino ninja Kiyoshi (Louis Ozawa) e il pilota di caccia della Seconda Guerra Mondiale Torres (Rick Gonzalez), costretti a salire su una nave Predator e portati in un'arena di battaglia, presumibilmente sul pianeta natale dei Predator.

Poiché tutti e tre hanno sconfitto un Predator in combattimento, sono stati catturati e portati lì per dimostrare ancora di più il loro valore. Un capo Predator dice a tutti e tre che, a causa del loro successo, ora devono combattere tra loro fino alla morte, e chi vincerà quella battaglia dovrà affrontarlo.

I Predator danno a ciascuno di loro un'arma: un'ascia per Ursa, una spada per Kiyoshi e una pistola molto familiare per Torres (la stessa di Predator 2 e Prey). Nonostante Ursa attacchi immediatamente i suoi compagni umani, Torres fa notare che devono collaborare per sopravvivere, elaborando un piano per assalire il capo dei Predator e salire a bordo della nave dietro di lui per volare via. Dopo un'intensa zuffa, durante la quale Torres viene divorata viva da una bestia gigante e fugge da un buco nel suo stomaco, i tre mettono da parte le loro divergenze e si impegnano a collaborare.

Mentre si dirigono verso la nave Predator e volano via, all'interno della nave viene sparata un'arma a catena che taglia il braccio di Kiyoshi e impedisce alla nave di decollare completamente. Ursa scivola lungo la catena per dare ai suoi amici la possibilità di fuggire, pensando che morirà in combattimento e sarà mandata al Valhalla per ricongiungersi con suo figlio. Sebbene riesca a scendere e a recidere il legame che tiene la nave ancorata al suolo, viene catturata dai Predator e tenuta in vita. Mentre Torres e Kiyoshi volano via, il capo dei Predator nota che è ora di andare a caccia e una flotta di navi Predator decolla all'inseguimento dei due guerrieri.

Killer of Killers Credit la scena post-credit che cita Prey 2

Prey: Amber Midthunder in una scena

Mentre Predator: Killer of Killers volge al termine, c'è ancora una sorpresa nel film proprio prima che scorrano i titoli di coda. Ursa viene mostrata congelata in una capsula di stasi con una coppia di guardie Predator che la accompagnano attraverso un vasto magazzino. Sembra che l'intero luogo sia una sala dei trofei per guerrieri viventi che hanno sconfitto i Predator in battaglia, ma di cui i cacciatori stessi non hanno ancora deciso cosa fare.

La capsula con Ursa scivola lungo il corridoio e vediamo altri contenitori, uno contiene una gigantesca bestia aliena con quattro braccia, un altro ospita un umano invisibile, e poi viene rivelato un terzo contenitore, che la telecamera inquadra rapidamente per rivelarlo completamente. Congelata in stasi e in attesa di essere scongelata dai Predator non è altro che Naru di Prey, interpretata da Amber Midthunder.

Predator: Killer of Killers: un momento del film

Questa rivelazione è importante per i fan di Predator, poiché non solo anticipa il seguito della storia di Naru dal film di successo del 2022, ma ci dà anche un'idea di come potrebbe essere il sequel di Prey. Come i fan ricorderanno, anche Prey aveva un teaser post-crediti che anticipava l'arrivo di altre navi Predator sopra Naru e la sua tribù.

Con Naru ora presente sul pianeta natale dei Predator, questo potrebbe significare che Prey 2 potrebbe riprendere con lei già in stasi sul loro pianeta o forse concludersi con lei in quella posizione. In ogni caso, Killer of Killers svela completamente almeno una parte dell'arco narrativo di Naru, che è stata rapita come punizione per aver sconfitto il Predator che aveva battuto in Prey.

Questo significa che vedremo Naru apparire nel prossimo Predator: Badlands? O è ancora in programma un vero e proprio sequel di Prey per mostrarci di più della sua storia? Il tempo lo dirà, ma una cosa è chiara: il franchise di Predator è in ottime mani.